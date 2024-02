Visita guidata al quartiere San Donato a Monza: di macelli, carceri e oasi naturali - domenica 10 marzo 2024

Il Quartiere San Donato costituisce un’area molto prossima al centro storico, la cui identità è stata contrassegnata nel tempo dalla presenza di alcuni luoghi fortemente caratterizzanti come il macello del bestiame, il carcere e lo stadio. Oggi questi luoghi sono stati smantellati o destinati ad altro uso, tuttavia ripercorrere le vie del quartiere diventa un modo per ricostruirne la vincenda peculiare. Lungo il percorso si incontreranno anche pregevoli edifici religiosi come la Chiesa Regina Pacis e la Chiesa di San Gregorio per giungere infine in un’importante area naturalistica recentemente valorizzata dall’intervento di Legambiente. L’area in cui è stata creata l’oasi ambientale infatti è posta alla confluenza del Lambro con il Lambretto e si caratterizza per la presenza di due diversi tratti di fiume, uno con acque correnti e l’altro con acque ferme; ciò permette la compresenza d’ambienti acquatici diversi e diventa luogo di osservazione privilegiato dell’ avifauna fluviale.





INFORMAZIONI PRATICHE

Domenica 19 marzo 2024, inizio visita ore 14:30

Ritrovo 15' prima presso la chiesa di Regina Pacis, via Buonarroti 45 Monza.

Durata: 2 ore circa.

Costo a persona: € 10,00 intero; € 5,00 ridotto da 4 a 12 anni (inclusi biglietti di ingresso e microfonaggio). PREZZO SPECIALE con il contributo di Comune di Monza.

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Accesso a persone con disabilità: PARZIALE.



