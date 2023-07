Visita guidata al Rossini art site: il parco di scultura contemporanea

ll Parco d’Arte Contemporanea di Briosco e? una raccolta di sculture del secondo Novecento, spesso site specific, allestita all’aria aperta tra le colline della Brianza del collezionista ed imprenditore Alberto Rossini.



Il rapporto con il territorio e con l'ambiente contraddistinguono la collezione e il padiglione espositivo, progettato da James Wines, maestro del design ambientale e dell’architettura organica. Da opere degli anni '60 e '70 di Minguzzi e Negri, fino a Pomodoro, Melotti, Turcato, Cascella e Consagra, si arriva ad artisti come Stähler e Ievolella, che spesso hanno sperimentato tecniche e materiali degli stabilimenti Rossini di Carate Brianza (realizzando opere di grande valore come nel caso di Oppenheim e César).





Durata della visita: 1 ora circa.

Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.

Per Informazioni e prenotazioni: Rossini Art Site, tel. 335 5378472 - info@rossiniartsite.com





