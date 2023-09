Visita guidata alla basilica di Agliate - speciale famiglie

La Basilica di Agliate è uno dei migliori esempi di architettura romanica conservati in Lombardia e certamente uno dei luoghi più affascinanti e ricchi di spiritualità della Brianza.



Lungo il corso del Lambro, vicino ai boschi, il complesso appare perfettamente integrato con il paesaggio circostante, con i suoi volumi in mattoni e all'interno le numerose testimonianze del passato d questi luoghi: dai reperti archeologici riutilizzata per la costruzione dell'edificio, alle tracce degli antichi affreschi che la decoravano.



I restauri condotti negli ultimi anni, inoltre, ci hanno restituito il pregevole battistero e le sue decorazioni: una chicca della Brianza!



La visita è pensata per un pubblico di bambini e adulti accompagnatori, per avvicinare i più piccoli alla storia del territorio in modo semplice e giocoso e trascorrere un pomeriggio in compagnia delle proprie famiglie alla scoperta di piccole e grandi curiosità!

Dai 4 anni; bambini accompagnati da adulti



Visita guidata a cura di Art-U Associazione Culturale





INFO

Inizio visita ore 15:00.

Ritrovo 15' prima presso la Basilica dei Santi Pietro e Paolo, via Camillo Benso Conte di Cavour, 20841 Carate Brianza (fraz. Agliate) MB



Durata: 1 ora e 30 minuti circa

Accesso a persone con disabilità: PARZIALE





PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

prenotazioni@artuassociazione.org | 331 70 63 429



Modalità di pagamento: Bonifico bancario, PayPal