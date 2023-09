Visita guidata alla mostra "Banksy. Painting walls"

Per la prima volta in mostra a Monza le opere dello street artist più famoso e misterioso del mondo: Bansky!



Tre grandi murales sono esposti negli spazi dell'Orangerie della Villa Reale, accompagnati da stampe, manifesti e materiali che ricostruiscono la carriera dell'artista senza volto. Un linguaggio crudo, dissacrante, polemico nei confronti della società contemporanea ci spinge a riflettere su grandi temi e sulla potenza che l'arte ancora oggi ha nell'interpretare i fatti del mondo.





Visita guidata a cura di Art-U Associazione Culturale

Durata: 1 ora e 15' circa



Accesso a persone con disabilità: SI



PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

prenotazioni@artuassociazione.org | 331 70 63 429



Modalità di pagamento: bonifico bancario, PayPal