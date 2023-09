Visita guidata: il Duomo di monza e il suo tesoro

Il Duomo di Monza fu fondato alla fine del VI secolo da Teodolinda, regina dei Longobardi, e ricostruito a partira dall'anno 1300 per volontà dei Visconti, duchi di Milano.



La chiesa, fin dalle sue origini, ha sempre avuto una connotazione "regale" e la sua fama crebbe nel corso del tempo grazie anche al ricco tesoro che custodisce: oggetti di alta oreficeria, opere d'arte e soprattutto la preziosa reliquia del Sacro Chiodo che - si dice - è inserita nella Corona Ferrea, il diadema che da Carlo Magno in poi ha calcato le teste dei Re d'Italia.



Nella chiesa, oltre alla straordinaria Cappella dipinta dagli Zavattari con le storie della Regina Teodolinda, sono conservate opera di Matteo da Campione, Giuseppe Arcimboldo, Sebastiano Ricci e Andrea Appiani.





