Tour notturno al Villaggio di Crespi d'Adda

Un sito patrimonio dell'Unesco e un suggestivo tour al chiaro di luna. Per sabato 15 luglio è in programma una passeggiata in una sera d'estate tra le vie del sito Unesco del villaggio operaio di Crespi d'Adda, per scoprire la storia e le storie del sito in cui il tempo sembra essersi fermato.

Il tour avrà una durata di circa un'ora e mezza il biglietto ha un costo di 9 euro per adulti (bambini fino a 6 anni omaggio). E' richiesta la prenotazione.

Info e prenotazioni:

https://www.crespidadda.it/.../visite-guidate-notturne.../