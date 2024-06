Visita sotto le stelle, alla scoperta (di notte) della ghiacciaia e della vinaia di Palazzo Borromeo

Una visita alla scoperta della bellezza di Palazzo Arese Borromeo, sotto le stelle.

Venerdì 21 giugno i volontari del Touring Club Italiano accolgono i visitatori a Palazzo Arese Borromeo per una visita anche nella ghiacciaia e nella vinaia, solitamente chiuse al pubblico in occasione dell'iniziativa Aperti per Voi Sotto le Stelle.

A Cesano Maderno, l’appuntamento è a Palazzo Arese Borromeo venerdì 21 giugno dalle 18.30 alle 21.30. Si potrà scoprire la sontuosa residenza del Conte Bartolomeo III Arese. I volontari accoglieranno nelle sale del piano nobile splendidamente affrescate e accompagneranno i partecipanti lungo una successione di ambienti ricchi di arte e di fascino come la Boscareccia, il Salone dei Fasti Romani e la Galleria della Arti Liberali fino alla Loggia e al bell’affaccio sulla veduta prospettica del Parco Borromeo. In occasione di Aperti per Voi sotto le Stelle, inoltre, si apriranno eccezionalmente le porte della ghiacciaia e della vinaia, solitamente non visitabili; situati in una sorta di “quartiere” di servizio, sono ambienti il cui aspetto monumentale si integra perfettamente con le dimensioni e le funzioni della nobile residenza. La partecipazione a questo evento è su prenotazione, con una donazione a favore del Touring Club Italiano.

Alle 21.30, inoltre, ci sarà una ulteriore sorpresa: l’esibizione del Coro ENJOY, una formazione vocale interamente femminile, nata dalle migliori realtà corali scolastiche liceali del territorio, che proporrà un repertorio vocale pop e a cappella.