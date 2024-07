Streghe, cavalieri e maghi: una visita speciale per bambini al castello di Trezzo

"Immaginate di vivere un sogno in cui potete essere chiunque vogliate. Preparate i mantelli, sguainate le spade, spolverate le corone o i cappelli magici... Vi aspettiamo al Castello di Trezzo per affrontare insieme un viaggio fatto di sfide e scoperte. Una visita interattiva dove conoscerete i personaggi del castello in costume d'epoca, pronti a raccontarvi la loro storia, ma anche a ostacolarvi con sfide e indovinelli".

Così dalla Proloco di Trezzo presentano le visite animate con i personaggi di fantasia in costume dedicate ai più piccoli. "Affronteremo la visita guidata e la storia in modo divertente e avventuroso e trasformeremo la leggenda in un momento di svago, in mezzo alla natura Abbiamo progettato per voi e i vostri bambini un viaggio nel tempo con una visita fatta su misura per bambini da 4 a 9 anni e loro famiglie. Il mago, il cavaliere, la strega e gli altri personaggi del castello vi aspettano".

Le date in programma sono domenica 7 luglio - 9 settembre - 5 ottobre alle 14.30 / 15.00 / 15.30 / 16.00. La vista, animata dagli stravaganti abitanti del castello, comprende: ricostruzione del castello in LEGO, giardini e pozzo del Castello, sfide e giochi con gli attori in veste medioevale, salita sulla torre del Castello, con vista panoramica a 50 metri di altezza. Il prezzo del biglietto è di 10 euro per bambini e ragazzi, 5 euro accompagnatore maggiorenne (obbligatorio almeno un accompagnatore maggiorenne per ogni bambino o gruppo di bambini), gratis 0-3 anni.