Visita guidata in costume d'epoca nei giardini di Palazzo Arese

Una visita in costume d'epoca nel verde del giardino di Palazzo Arese Borromeo a Cesano Maderno. APGI – Associazione Parchi e Giardini d’Italia propone a tutti i giardini italiani l’adesione all’iniziativa "Appuntamento" con l’obiettivo di invitare il grande pubblico a scoprire la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica del patrimonio verde del nostro Paese. L’iniziativa, nata nel 2018 in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, è in programma nei giorni 5 e 6 giugno 2021 e si svolgerà in contemporanea in diversi Paesi europei.



Visita guidata sabato 5 giugno alle 18 con animazione in costumi d’ epoca a cura dell’Associazione Vivere il Palazzo e il Giardino Arese Borromeo con intermezzi musicali a cura di "Archifiati Ensamble" Costo: € 6,00 prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info nella sezione.

Visite guidate (gratuite) "A spasso nella mitologia"

Vi siete mai chiesti chi sono i personaggi raffigurati dalle statue nel Giardino Borromeo? Eroi, amanti, e divinità. Una passeggiata nel verde per scoprire le statue e ascolatre racconti su Ercole, Afrodite, e tanti altri. Un racconto itinerante per le famiglie a cura dell’Associazione Amici della Biblioteca Civica “V. Pappalettera”.

E' in programma domenica 6 giugno alle 10.30, 15.30 e 16.30. Evento gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info nella sezione "EVENTI".