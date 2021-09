Due giorni di visite gratuite e musica alla Reggia di Monza

Motori e non solo. In occasione della manifestazione Monza Fuori Gp, il cartellone di iniziative promosse in città in concomitanza con il Gran Premio, la Reggia di Monza apre le sue porte gratuitamente per due giornate di visite guidate.

L'iniziativa

Venerdì 10 settembre la Reggia di Monza ospiterà gli Stati Generali della Ricerca e dell’Innovazione di Regione Lombardia, per riflettere sulle nuove frontiere dell’innovazione come leva di ripresa e visione del futuro. L'iniziativa è promossa nell’ambito di «Ricerca, innovazione e arte alla Reggia di Monza» che prevede un programma di visite guidate gratuite martedì 7 e mercoledì 8 settembre, accompagnate da performance musicali e degustazioni. La partecipazione è gratuita con registrazione obbligatoria.

Il programma

Il 7 e l'8 settembre dalle 11 alle 18 visite guidate in Villa, accompagnate da performance musicali a cura delle Istituzioni dell’Alta Formazione Artistica e Musicale Lombarda (AFAM) e degustazioni realizzate in collaborazione con gli Istituti Alberghieri lombardi. Qui le informazioni e il link per la prenotazione.

