Castello by night: una visita guidata notturna tra misteri e fantasmi

Una notte tra fantasmi, misteri e mura segrete alla scoperta del castello di Trezzo sull’Adda. Se volete trascorrere una serata diversa segnatevi questo appuntamento in agenda: il 19 settembre alle 20 inizierà la prima visita guidata alla scoperta di storie e leggende del noto castello lombardo (visite ogni mezz’ora dalle 20 alle 22).



I partecipanti attraverseranno i giardini, i sotterranei un tempo prigioni e le stanze della torture (soprannominate la casa del diavolo di Milano), la salita sulla torre con una vista panoramica mozzafiato. Durante il percorso i visitatori scopriranno gli intrighi della famiglia Visconti, con colpi di scena che certamente non si troveranno in una qualsiasi visita guidata. Il castello sarà illuminato con particolari effetti speciali e scenografici e tutto verrà reso ancora più spettrale da candele, effetti sonori e nebbie.



Il percorso dura un’ora e mezza e si svolgerà nel pieno rispetto di tutte le indicazioni Covid (gruppi più piccoli, distanziamento e verrà messo a disposizione l’igienizzante). Il percorso è alla portata di tutti, grandi e piccini, con l’obiettivo di mostrare il castello in un’atmosfera particolare, ma per nulla paurosa.



Se non riuscirete a partecipare all’evento non preoccupatevi: questa particolare visita guidata verrà ripetuta anche il 26 settembre, il 23,24 e 30 ottobre, l’1 novembre.



I biglietti costano: 12 euro (intero), 6 euro ridotto (per i bambini dai 6 ai 12 anni) e gratuito per i bambini minori di 6 anni.



Per informazioni e prenotazioni inviare un’email a prenotazioni@prolocotrezzo.com.