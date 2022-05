Visite visionarie alla Reggia di Monza

Lasciarsi conquistare dall'eleganza e dalla magia della Reggia di Monza in un'esperienza che coniuga suggestioni artistiche e musicali. Domenica 22 maggio torna l'appuntamento con le Visite Visionarie, organizzate da Musicamorfosi. Un viaggio acustico immaginario e fisicamente reale nei Giardini della Reggia di Monza.

Cos'è una Visita Visionaria

Visita Visionaria è l’innovativo format di visita guidata, ideata da Saul Beretta per il festival Musicamorfosi. Un “mezzo alternativo” per immergersi in suggestioni storiche, musicali, architettoniche di luoghi particolari semplicemente indossando cuffie wireless. Il pubblico indossa le cuffie ed è libero di gironzolare per i luoghi magici (oggetto e soggetto della visita), esplorando con le orecchie e fantasticando con gli occhi, seguendo le parole, abbandonandosi alla musica, mescolando quello che vedono e quello che sentono, ovvero racconti “fiction” con notizie storico architettoniche mescolate con elementi di fantasia dove passato e presente si confondono.

I luoghi vengono narrati, musicati, evocati, suggeriti. I percorsi a piedi sono sempre liberi, compatibilmente con il raggio di azione del segnale audio. Sono sempre a disposizione almeno due canali audio indipendenti, in genere uno è la Visita Visionaria e l’altro una playlist creata ad hoc e creata per completare l’esperienza.

Cosa fare poi alla Reggia

In coda alla ricchissima giornata di eventi, scoperte e incotri ci si potrà rilassare con un Giardini della Reggia di Monza con un pic nic sul pratone o un aperitivo in Villa Reale. L’evento comprenderà una proposta Food&Beverage (cassettina con cibo e bevande e copertina per coricarsi nell’erba) e musica dal vivo.