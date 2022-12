Tornano le Mongolfiere in Villa Reale

Lo spettacolo dei colori d'autunno e delle sfumature dela parco visto dall'alto, in volo sopra la Reggia di Monza. In Villa Reale tornano le mongolfiere per dare la possibilità a chi lo desidera di provare l'esperienza del volo frenato su un pallone aerostatico in una location unica, tra natura, storia e arte.

Promosso dal Consorzio della Villa Reale di Monza in collaborazione con Maart e Aeronord le mongolfiere saranno a Monza venerdì 9 e sabato 10 dicembre. L'esperienza durerà circa una decina di minuti è ha un costo di 35 euro per gli adulti e 30 per i bambini. I voli frenati inizieranno nel pomeriggio dalle 14 e si concluderanno alle 17. La prenotazione è obbligatoria.

"La location non è casuale: il 15 novembre 1783 la Seicentesca Villa Mirabello fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo. A intraprendere questa avventura fu il Marchese Marsilio Landriani, poliedrico scienziato che “lanciò in volo” in quest’area due palloni. Esperimento che poi portò la Lombardia ad avere numerosi primati mondiali in questo campo in particolare la grande Esposizione Mondiale di Milano del 1906 che vide il trionfo della tradizione aeronautica della città e dell’intera regione".

Qui il sito per le informazioni e le prenotazioni.