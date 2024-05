A Monza una speciale passeggiata "ballante" nel centro storico (con le cuffie)

Si chiama "Walk & Music", ed è l'evento di solidarietà promosso a favore del Comitato Maria Letizia Verga per domani mattina, 5 maggio, alle 10, con partenza da piazza Carrobiolo.

A organizzarlo Alessia Confalonieri, fitness coach olistica monzese, che accompagnerà i partecipanti in una divertente passeggiata a suon di musica. Musica che sarà però diffusa attraverso le cuffie fornite in dotazione agli iscritti. "Le 100 cuffie a disposizione per partecipare alla 'Walk and Music' - informa la promotrice dell’iniziativa - sono esaurite ma la passeggiata 'ballante' che attraverserà il centro di Monza, a partire dalle ore 10, sarà comunque uno spettacolo da non perdere".

Per chi volesse partecipare ci sarà in ogni caso il modo di dare una mano: sempre domattina, sotto l’Arengario, sarà infatti presente un banchetto solidale del Comitato Maria Letizia Verga dove sarà possibile offrire un contributo a sostegno dei progetti di cura, ricerca e assistenza dell’associazione. Per ulteriori informazioni chiamare Alessia Confalonieri al 335 5857703 o scrivere a alessiaconfalonieri72@gmail.com