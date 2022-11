Monza Challenge Water Run al Parco di Monza

Sport, sostenibilità, solidarietà: sono le tre “esse” che connotano la Monza Challenge- Water Run, la prova cronometrata non competitiva promossa dalla società Sportiva Monza MARATHON Team in partnership con BrianzAcque. L’evento è in programma per la mattina di sabato 12 novembre, al Parco di Monza, con partenza libera tra le 9 e le 10 dall'ingresso di viale Brianza.

La manifestazione sportiva, giunta alla sesta edizione, ha una stretta connotazione ambientale ed ecologica: per dissetarsi, i partecipanti utilizzeranno infatti solo ed esclusivamente la buona acqua pubblica di rete a km.0. La “bevanda” verrà distribuita “sfusa” dalla casetta mobile dell’acqua, veicolo elettrico al 100%, da cui sarà possibile spillare gratuitamente H20 nelle versioni liscia e gasata contribuendo così ad abbattere l’utilizzo della plastica monouso.

Afferma il Presidente e AD di BrianzAcque, Enrico Boerci: “Riproponiamo quest’evento nato su proposta di un gruppo di dipendenti dell’azienda quale momento per condividere buone pratiche al di fuori della sede di lavoro e promuovere la tutela dell’ambiente e, in particolare, l’uso della buona acqua pubblica in un contesto naturale meraviglioso come il Parco di Monza. Grazie alla rinnovata sinergia con il Monza MARATHON Team, riusciremo inoltre a sostenere un importante charity project nel campo della prevenzione oncologica a favore dei cittadini brianzoli”.

Dichiara il Presidente del Monza MARATHON Team, Luca Pancirolli: “La rinnovata e consolidata collaborazione con BrianzAcque ci porterà a “sfidarci” di corsa nel parco, facendo sempre del bene come è nel nostro DNA; quest’anno, il ricavato andrà in favore del progetto “Casa Monza” dell’Associazione LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). Un progetto che nasce con l’obiettivo di realizzare il più grande polo di prevenzione oncologica della Brianza attraverso la riqualificazione della palazzina storica di via San Gottardo, intervento che permetterà di sfruttare al meglio gli spazi e di ampliare i servizi a disposizione della comunità

Anche quest’anno la prova cronometrata non competitiva, aperta a tutti, sarà svolta su quattro distanze: 3 Km, 5 Km, 10 Km, 21,097 Km o la Long Run (21Km +10 Km) .