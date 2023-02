Sabato 11 febbraio, a partire dalle 18:30 si terrà l’inaugurazione della mostra bipersonale dedicata a Luce Resinanti e Giulia Viezzoli, We Are Art! La Bipersonale a cura di FMArt Studio Contemporary Art.



In questo primo appuntamento del 2023 scopriremo insieme le opere materiche e figurative delle artiste Luce Resinanti e Giulia Viezzoli; stili diametralmente opposti ma accomunati dalla ricerca di rigenerazione. Vi aspettiamo per condividere insieme ai lavori presentati e le esperienze a loro legate.



“Con questa mostra, si conclude in modo ideale il progetto "We Are Art!", la prima Open Call che ci ha coinvolti e accompagnato negli scorsi mesi. Tuttavia, questa conclusione non è solo un punto di fine, ma anche un ideale inizio di questo nuovo anno insieme. L'esposizione presenta il lavoro di due artiste, che paradossalmente si trovano agli antipodi sia per gli stili e i materiali utilizzati, ma che sono accomunate dalla volontà di portare lo spettatore a riflettere su se stessi e sul mondo che ci circonda attraverso la loro arte…”

Estratto dal testo a presentazione del catalogo





