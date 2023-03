Le 5 cose da non perdere a Monza e dintorni nel weekend

Un weekend di sole è in arrivo. Passeggiate tra le bancarelle a caccia di pezzi di antiquariato a Monza o di golosità e creazioni di artigiani a Vimercate, in occasione della festa di primavera. E poi ancora voli frenati in mongolfiera e la nuova mostra inaugurata in città: Le immagini della fantasia. E per gli appassionati di vino, un weekend dedicato al nettare di bacco è in programma a Milano. Ecco le proposte che abbiamo selezionato per voi per il weekend da venerdì 10 a domenica 12 marzo.

Mercatino a Monza

Torna a Monza l'appuntamento con il mercatino del brocantage. In via Bergamo, in centro, domenica 12 marzo sarà una giornata da non perdere per gli appassionati dell'artigianato e dell'antiquariato. Ogni mese nel borgo monzese, che per decenni tutte le seconde domeniche del mese ha ospitato le bancarelle di chi vendeva pezzi storici, ritorna l'appuntamento che richiama appassionati da tutta la Lombardia.

Voli in mongolfiera: la festa a Brugherio

A Brugherio torna la festa della mongolfiera. Appuntamento domenica 12 marzo nell'area feste di via Turati dove è in programma una giornata dedicata al volo. Presso l'area luna park ci sarà una grande mongolfiera con volo vincolato gratuito per tutti i partecipanti. Sarà allestito anche il teatro della mongolfiera con laboratorio didattico. E poi bancarelle, street food, gonfiabili. La manifestazione è in programma dalle 9 alle 19.

Bancarelle in piazza a Vimercate

Appuntamento in piazza Santo Stefano sabato 11 e domenica 12 marzo a Vimercate con bancarelle e mercatini. Nel fine settimana di marzo infatti è in programma la festa di primavera. Dalle 8 alle 19 saranno presenti stand con saporti regionali e golosità e creazioni di hobbisti e artigiani.

La nuova mostra Le immagini della fantasia

Torna a Monza, a Lentate sul Seveso e a Brugherio “Le immagini della fantasia”, le magiche illustrazioni da Sarmede, tra sogni, ricordi e poesie, arrivata quest'anno alla sua 40a edizione. A Monza è ospitata per la prima volta presso il Belvedere della Villa Reale, grazie alla collaborazione con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

A Brugherio dall'11 marzo al 2 aprile a Palazzo Ghirlanda-Silva arriva come ogni anno una parte della mostra, le sezioni “Sogni, ricordi e altre poesie”, “Giocattoli poetici”, la tradizionale esposizione degli allievi della Scuola Internazionale di Illustrazione di Sarmede e alcune opere dello stesso Zav?el per omaggiarne la memoria, insieme ad n un ricco calendario di incontri e laboratori per tutte le età. L’inaugurazione è in programma sabato 11 marzo, alle ore 16, una ghiotta occasione per le famiglie di vivere un momento di bellezza, di cui tutti, adulti e bambini, abbiamo grande bisogno. Ingresso libero.

A Milano un weekend di vino

Da venerdì 10 a domenica 12 marzo, in Piazza Città di Lombardia, torna Milano in Vino, la mostra-mercato dedicata al vino di qualità. Oltre sessanta aziende, per un totale di più di trecento etichette da tutta la penisola, saranno a disposizione degli appassionati conoscitori così come dei semplici curiosi. Un’occasione unica per scoprire, i profumi, i sapori e le sfumature del grande “vigneto Italia”, raccontato in prima persona dai vignaioli. Ad accompagnare le degustazioni di Milano in Vino, alcune specialità selezionate da Love Gargano: salumi, formaggi, focacce, taralli, e altre prelibatezze pugliesi. Non mancherà lo street food mediterraneo preparato in loco, dal tipico “cuoppo” campano alla pizza, dagli arrosticini abruzzesi alle immancabili patatine fritte. Last but not least, la musica: venerdì 10 e sabato 11 marzo a partire dalle 21:30 degustazione musicale del vino grazie alla raffinata esibizione dal vivo di un violinista che amplificherà emozioni, ricordi e atmosfere.