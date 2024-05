Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza (anche gratis)

Le specialità della tradizione brianzola tutte in una sagra: dalla polenta alla trippa fino al risotto e alla cassoeula. E poi i fiori, con gli allestimenti colorati in centro città e le bancarelle e lo street food della Fiera dei Mercanti. Protagonisti anche gli animali, a cui è dedicata, insieme ai propri padroni, la 4 Passi a 4 Zampe al parco di Monza. Ecco le iniziative e gli appuntamenti in programma nel weekend a Monza e in Brianza.

La sagra brianzola

Cassoeula, risotto alla monzese, trippa e polenta. A Cavenago Brianza arriva la sagra brianzola. Appuntamento con le specialità della tradizione da venerdì 17 a domenica 19 maggio in piazza Libertà e a palazzo Rasini. "Da che mondo è mondo, Gusto e Divertimento sono simboli della vita stessa, inscindibilmente legati al piacere dei sensi più nobili, all'aggregazione e alla socialità. Entrambi sono in continua evoluzione, legandosi alla ricerca, alla sperimentazione, al mutare dei tempi, fondendo culture e orizzonti" annunciano gli organizzatori. Previsto anche un programma di intrattenimento con musica live.

4 Passi a 4 Zampe nel Parco di Monza

Torna a Monza la "4 Passi a 4 Zampe", la camminata organizzata dall'Enpa. Una camminata piacevole, lungo i viali alberati del parco, ma è nel contempo una silenziosa denuncia contro gli abbandoni estivi e ogni altra forma di maltrattamento nei confronti degli animali, sia domestici, sia da reddito, sia selvatici. Il corteo sarà aperto dalle immancabili mascotte: i pony shetland Gigio e Castagna e da una rappresentanza dei cani del canile di Monza.

Monza in Fiore

Anche quest'anno la bellezza sboccia in centro città. Torna sabato 18 e domenica 19 maggio Monza in Fiore: appuntamento in piazza Trento e Trieste con vivaisti e fioristi, artigianato selezionato riguardante il mondo dei fiori e la natura, il Vespa Club di Monza con le Vespe antiche nella giornata di sabato, le auto storiche de Le Auto di Magnolia, la Scuola Borsa e il Liceo artistico Preziosissimo Sangue con i loro studenti e il concerto di apertura sabato del suo Istituto comprensivo, artisti che esporranno le loro creazioni, workshop floreali, esibizione di artisti di strada, i figuranti del Corteo storico di Monza che passeggeranno per le vie del centro con mazzi di fiori. Qui il programma.

Fiera dei mercanti a Monza

Shopping e specialità tutte da gustare per una giornata di festa. A Monza domenica 19 maggio arriva la Fiera dei Mercanti. Appuntamento dalle 9 alle 19 in via Prina con bancarelle e specialità on the road.

La discoteca tra la schiuma: schiuma party Anni '90

Un “tuffo” indietro nel tempo: letteralmente. Ad Acquaworld, il parco acquatico al coperto di Concorezzo, arriva una serata a ritmo di musica per rivivere l'epoca d'oro degli anni '90. Appuntamento sabato 18 maggio con lo schiuma party Back to 90’s, una serata speciale dedicata a tutti coloro che amano la musica, i colori e lo spirito di un decennio indimenticabile. “Indossate i vostri costumi più trendy perché dalle ore 21:00 fino a mezzanotte vi porteremo indietro nel tempo con un DJ set che vi farà ballare al ritmo dei migliori successi degli anni '90, dai ritmi pop delle boy band ai classici dancefloor” anticipano gli organizzatori. E ancora: “Preparatevi per un'invasione di schiuma e lasciatevi trasportare dalla magia di una serata all'insegna del divertimento puro”.