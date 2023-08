Le 3 cose da non perdere a Monza e dintorni nel weekend

Un salto indietro nei secoli fino al Medioevo tra cavalieri, antichi mestieri e dame, una serata per celebrare una delle specialità della tradizione culinaria della Puglia nel verde del Parco Tittoni e la magica atmosfera di un concerto a lume di candela alla Reggia di Monza. Ecco le tre proposte del weekend che abbiamo selezionato per voi.

Il piccolo borgo dove per un giorno si torna al Medioevo

Una giornata medievale in un borgo. A Corenno Plinio sabato 19 agosto si torna indietro nei secoli. Il pittoresco borgo a poca distanza da Dervio per un giorno si popolerà con nobili conti, valorosi cavalieri e affascinanti dame che animeranno la piazza e le scalotte acciottolate del borgo.Il programma della giornata prenderà il via a partire dalle 10.30 con banchi degli antichi mestieri e arcieri con attività per bambini. Seguirà il pranzo nella piazza medievale e l'esposizione di uccelli rapaci. In programma anche le escursioni in Lucia, la barca tipica del lago di Como e visite guidate a chiesa, castello e luoghi caratteristici di Corenno. A chiudere l'evento ci sarà la cena medievale in piazza, il corteo medievale e lo spettacolo di mangiafuoco.

La serata delle bombette pugliesi

Una serata dedicata alle bombette pugliesi, specialità di carne di una delle regioni più amate d'Italia. L'appuntamento è per domenica 20 agosto al parco Tittoni di Desio. A partire dalle 18:00 fino a chiusura le golose specialità aspetteranno i visitatori. "Le bombette pugliesi sono un secondo piatto di carne tipico della cucina pugliese e consistono in involtini di maiale (capocollo) ripieni con saporito caciocavallo. Una volta farcita la fetta di carne, questa viene arrotolata assumendo il tipico aspetto di una “bombetta” e successivamente cotta sulla brace" spiegano gli organizzatori. L'ingresso è libero. Per la serata a tema speciale promozione 5 pezzi a 10 euro.

Il concerto a lume di candele alla Reggia di Monza

Un tributo a Ennio Morricone al lume di candele, nella suggestiva cornice della Reggia di Monza. Secondo appuntamento per il Candlelight in Villa Reale con la "magia di un'esperienza musicale dal vivo e multi-sensoriale in luoghi mozzafiato". Il concerto è in programma venerdì 18 agosto alle 20.30 e 22.30. Nei giardini della Reggia di Monza sarà possibile ascoltare le più famose colonne sonore di Ennio Morricone alla luce confortante delle candele. Nel programma provvisorio dei brani l'organizzatore ha segnalato: Ecstasy of Gold, Pirati dei Caribi, Gabriel's oboe, Super Mario, Amapola, El tango de Roxanne, Cinema Paradiso, C'era una volta il west, La Vita è bella (Buongiorno Principessa), Il signore degli anelli, This Land (Il re Leone), Il Padrino Game of Thrones.