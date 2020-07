Cibo, film, musica e brividi in quota: che cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Che cosa fare in questo primo weekend di agosto? Se non siete ancora partiti per le vacanze a Monza e in Brianza potrete scegliere tra appuntamenti culinari, proiezioni cinematografiche, concerti, visite ai Musei (ottima scelta anche per far fronte alla canicola), ma anche vivere l'ebbrezza di attraversare un ponte tibetano.

Sagre e Food

Per gli amanti dei sapori del mare da non perdere la Sagra del Pesce di Senago. Si potrà scegliere tra gustosi menù (anche da asporto) con antipasti, primi e secondi da leccarsi i baffi. Se invece si pensa di trasgredire la dieta allora si può optare per un pasto fast food con i migliori piatti della tradizione americana. A Desio va in scena la festa del cibo a stelle e strisce con american big food, pulled pork buns, Boston fries e e brownies.

Musica

L'estate è comunque la stagione della musica, anche ai tempi del Covid. A Lissone va in scena la Musica itinerante; all'interno della rassegna SuoniMobili2020 c'è il concerto per le vie della città ascoltando e ammirando la simpatica CargoBike che attraverserà Lissone dove il dj pedalando diffonderà la musica. A Desio noti itineranti a bordo della biga musicale. Sarà possibile incontrare i musicisti e i dj durante la passeggiata con il cane, o mentre andrete a fare la spesa. Se preferite ascoltare musica dal vivo comodamente seduti allora andate allo Spirit de Milan: per tre giorni musica dal vivo per tutti i gusti.

Cinema

Se invece avete voglia di regalarvi l'appuntamento con il grande cinema potrete scegliere tra il cartellone di Villasanta con la proiezione sotto le stelle del film "Odio l'estate" (ingresso 4 euro), quello di Monza con "Benvenuti a Marwen" (ingresso 5 euro) e quello di Cogliate con il film "Il grande gigante gentile" (ingresso gratuito).

Visita al museo

Se volete regalarvi qualche ora di cultura e di aria condizionata dovete andare a Milano: nel weekend si svolgerà Milano Museocity con i musei meneghini che proporranno iniziative speciali e laboratori legati al mondo femminile. Un tuffo invece nel genio di Leonardo da Vinci. Al Leonardo2Museum troverete la ricostruzione della macchina volante CA176, oltre ad altre straordinarie invenzioni e studi del genio toscano.

Ponti Tibetani

Se volete vivere un weekend di brividi in sicurezza regalatevi l'esperienza dei ponti tibetani. Sono diverse le strutture presenti in Lombardia, accessibili anche ai bambini, dove potrete coniugare il relax di una gita fuoriporta scoprendo scorci caratteristici e l'ebbrezza di una camminata sospesi tra le nuvole.