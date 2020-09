Sagre, street food e festival dell'acquarello: che cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Il Covid non ha fermato sagre ed eventi in piazza. Diversi gli appuntamenti di festa in programma questo fine settimana a Monza e Brianza, sempre però nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie anti-contagio. Per gli appuntamenti culinari e gli spettacoli in piazza un consiglio: meglio prenotare.

Sagre e Food

Se volete regalarvi i piatti tipici della tradizione culinaria lombarda andate a Seregno alla Festa della Madonna della campagna. Il menù (da gustare in loco previa prenotazione, ma anche d'asporto) comprende pizzoccheri, trippa, brasato e un'ampia scelta di torte casalinghe.

A Desio, invece, saranno protagonisti i sapori della tradizione bavarese: in scena l'Oktober Fest. Oltre a fiumi di birra anche wurstel, crauti, stinco e breztel. A Senago ci sono già i sapori dell'autunno: anche in questo weekend prosegue la Festa del porcino. Antipasti primi e secondi con il re dei funghi. Anche in questo caso meglio prenotare. Per gli amanti del cibo da strada c'è solo l'imbarazzo della scelta. A Burago Sagra del paese con i truck dello street food con le migliori specialità della tradizione italiana. Anche a Bernareggio la farà da padrone il cibo da strada: in occasione della sagra organizzata dalla Pro loco tanti appuntamenti in piazza e stand gastronomici da leccarsi i baffi. Infine a Bellusco torna la Sagra di Santa Giustina, quest'anno in versione ridotta, senza la processione dei carri fiorati, ma con la possibilità di ammirare le straordinarie composizioni floreali realizzate dai rioni ed esposte per le vie del paese.

Arte, animali e natura e natura

A Monza torna il Festival dell'acquarello: in mostra oltre un centinaio di opere realizzate da artisti italiani e stranieri, realizzazioni in loco, incontri con gli acquarellisti per conoscere più da vicino questa affascinante tecnica pittorica.

Non mancheranno le occasioni per ritagliarsi qualche ora di relax in mezzo alla natura. A Monza l'associazione culturale Art-U organizza una visita guidata del Parco comodamente seduti sul trenino. Un'occasione da non perdere ammirando il polmone verde senza fare fatica.

Sempre in mezzo alla natura, ma questa volta facendo fatica, l'appuntamento in programma Ceriano Laghetto: prosegue la raccolta delle mele nel frutteto nel Parco.

Indiana Jones per una giornata anche al Parco delle Groane: una giornata di visite guidate per grandi e piccini alla scoperta della flora e della fauna della grande aera verde nel cuore della Brianza.

Infine se amate gli animali a Lissone mercatino per i mici: un banchetto benefico per raccogliere fondi a favore dei gatti ospitati nel gattile Fusi e in attesa di essere adottati.