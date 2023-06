Le 5 cose da fare (anche gratis) questo weekend a Monza e Brianza

Un nuovo weekend d'estate è alle porte. Ecco le iniziative e gli eventi che abbiamo selezionato per voi per questo fine settimana di venerdì 30 giugno e sabato 1 e domenica 2 luglio. Dal divertimento a suon di musica e colori della Fluo Run che torna nel parco di Monza alla cultura, con la nuova esposizione che porta per la prima volta in Italia (e in città) le opere di Bansky.

Fluo run nel Parco di Monza

Sabato 1 luglio la Fluo run, la corsa più colorata e divertente, arriva a Monza. Magliette fluo, colori sgargianti, gadget luminosi, laser e robot show, truccatrici e performer per una festa all’insegna dello sporte del divertimento. La partenza è prevista al tramonto e il traguardo sotto le stelle con un super party fluorescente. "Una corsa/camminata non competitiva, aperta a tutti, di 5 km all’interno del bellissimo Parco di Monza, uno tra i maggiori parchi storici d’Europa" spiegano gli organizzatori. Qui le info e il programma.

Non solo clown, spettacolo gratis in piazza

Clown, mimi, giocolieri e musicisti. A Monza torna la rassegna 'Non solo clown' con un'estate di spettacoli ed esibizioni gratuite in piazza. Sabato 1 luglio in piazza piazza Trento e Trieste è in programma lo spettacolo "Out of the blue" Francesca Martello. "Il personaggio principale appende il bucato in piazza e con la sua lavatrice portatile crea confusione nella vita asciutta del pubblico coinvolto durante lo spettacolo. Dia de los muertos Brigith Ramons Uno spettacolo per tutta la famiglia dove la tradizione più importante del Messico sarà la protagonista. Gaia Ma Gaia Matulli Spettacolo di clown musicale, scarpette da tip-tap, un maialino e... splash!". La rassegna - a ingresso gratuito - proseguirà per tutto il mese, ils abato sera. Qui il programma e le location.

Misinto Bier Fest

E' il weekend di apertura della Misinto Bierfest al Mönchshof Stadl di via Marconi. La tradizionale festa, organizzata da Gam E20, riunisce ogni anno oltre 55mila persone che si danno appuntamento per vivere una manifestazione in pieno stile bavarese sotto al grande tendone bianco e azzurro. Alla 26^ edizione della Misinto Bierfest oltre alle tradizionali birre bavaresi, sarà possibile degustare la nuova Birra dell’Autista per viaggiare senza pensieri: si tratta della nuova birra alla spina con una gradazione alcolica pari a meno dello 0.5%.

La notte bianca

Sabato 1 luglio a Ceriano Laghetto torna la Notte Bianca. Cultura, musica, spettacoli, enogastronomia, street food, mercatini, hobbistica, artigianato, arte e sapori in città. Le attività - per grandi e piccini - sono in programma nel centro storico del comune brianzolo. Pervisti anche spettacolo di fuoco e trampolieri luminosi, gonfiabili, giostre e altre attrazioni. Non mancheranno specialità da gustare con vari punti ristoro.

La mostra di Bansky a Monza

A partire da questo weekend e fino al 5 novembre la Villa Reale ospita la mostra Banksy. Painting Walls, un grande evento espositivo dedicato al nome più celebre della street art internazionale contemporanea. La mostra, allestita negli spazi dell’Orangerie e curata da Sabina de Gregori, presenta in Italia per la prima volta tre muri (porzioni di muro) originali dell’artista britannico, tre straordinari pezzi provenienti da collezioni private, dipinti da Banksy nel 2009, nel 2010 e nel 2018, realizzati a Londra, nel Devon e nel Galles. Qui orari, prezzi e info.