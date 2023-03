Cosa fare nel weekend a Monza e in Brianza

La corsa delle macchinine dedicata i più piccoli, il battesimo della sella con i pony e la festa dei fiori. E ancora le bancarelle da tutta Europa in piazza, le degustazioni di colomba artigianale in villa, a Usmate, e i sapori della tradizione delle feste organizzate in Brianza: dai cannoli siciliani ai pizzoccheri. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi per il weekend.

Trenino, bancarelle, pony e fiori a Brugherio

A Brugherio nel weekend va in scena la Festa dei Fiori. Appuntamento sabato 1 aprile in piazza Roma, mentre per domenica 2 aprile, l'evento si estenderà anche nelle adiacenti piazza Cesare Battisti e via De Gasperi. Le esposizioni floreali saranno il tema principale dell'evento, ma non mancheranno certo tante altre iniziative, per il divertimento di grandi e piccini. Sabato in piazza Roma quindi, esposizione dei fioristi insieme alle bancarelle dei sapori regionali, lo street food e le birre artigianali, mentre per domenica 2 aprile, sono in programma anche il mercatino degli hobbisti, degli artigiani e dei pittori, con le loro bancarelle in piazza Battisti e via De Gasperi. Durante l'evento sarà presente il trenino itinerante, il battesimo della sella con i pony e le mascotte della Disney.

Kid's race in villa

Tornano le maccchinine in pista per i più piccoli. Dopo il successo della scorsa domenica, il 2 aprile si replica. In Villa Borromeo, ad Arcore, in Largo La Vela 1, dalle 11 alle 18 la Pro Loco organizza l'appuntamento del Kid's Race. I piccoli potranno scegliere la loro auto preferita e salire a bordo, guidando su una vera pista.

Pizzoccheri e non solo

A Biassono appuntamento dal 31 marzo al 2 aprile 2023 con la 28° edizione di Valtellina in Festa, il format itinerante dedicato alla cucina valtellinese, per una tre giorni di gusto e divertimento da non perdere nella centrale Piazza Italia. Nel menu bresaola e sciatt, salumi e pizzoccheri, polenta liscia e taragna, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci e tante altre golosità.

Festival della carbonara

Festival della carbonara e della cucina romana ad Arcore. In Brianza Tipico Eventi ha organizzato un appuntamento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. La manifestazione è in programma presso il parcheggio Largo Vela dal 31 marzo al 2 aprile. Saranno presenti i migliori street chef con i loro ottimi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati e un programma di intrattenimento con artisti di strada, baby dance e bolle di sapone giagnti. L'ingresso è gratuito.

La regata della paperelle

Torna domenica 2 aprile l'appuntamento con la regata delle paperelle nel Seveso. Il 2 aprile 2023 nel tratto del fiume Seveso, nel comune di Cesano Maderno, tra la stazione Trenord e piazza mons. Arrigoni, si svolgerà l'ottava edizione della Regata Lions “Paperelle nel Seveso” promossa da Lions Club Seregno AID, Lions Club Cesano Maderno Borromeo, Gruppo Scout Cesano Maderno, Gruppo Solidarietà Africa, Fiume Vivo. Sono in gara 2.000 paperelle progressivamente numerate ed abbinate a ognuno dei 2.000 biglietti della lotteria offerti, fino al momento della partenza della regata, per un contributo di 4 euro ciascuno.

Arancini e cannoli: festa siciliana

Sapori di Sicilia in piazza in Brianza. Da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile a Lissone arriva la festa siciliana. Street Food con cibi siciliani e prodotti tipici, birra artigianale e folclore. Appuntamento in piazza Libertà.

Street food e bancarelle dall'Europa

Sapori da tutta Europa, street food, prodotti tipici e artigianato. A Vimercate torna l'appuntamento con la manifestazione Regioni d’Europa – Mercato Internazionale. Un weekend di tre giorni, da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile, da dedicare completamente ai prodotti della tradizione culinaria e artigianale. In occasione dell’evento saranno presenti circa 80 bancarelle dislocate attraverso il centro storico di Vimercate tra piazza Unità d'Italia, piazza Santo Stefano e piazza Roma. Non mancheranno i churros spagnoli, i macarons francesi, gli arrosticini abruzzesi, i brezel tedeschi da gustare insieme a pinte di birra. Ma al Mercato Internazionale Regioni d’Europa c’è molto altro: oggetti d’arredamento, manufatti artigianali, cappellini, profumi.