Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

In volo sopra una mnogolfiera per ammirare la bellezza della Reggia e della città di Monza dall'alto oppure un pic nic su un prato con golosità preparate dalle cucine street food nel parco. E ancora appuntamenti culinari, culturali e idee per qualche escursione. Magari in un castello, in famiglia. Ecco gli appuntamenti del weekend che abbiamo selezionato per voi.

Street food al Parco di Monza

Ancora un weekend goloso nel Parco di Monza. Fino a domenica 1 maggio nel verde del parco c'è il festival dedicato allo street food. Tantissime specialità e prodotti nazionali e internazionali di grande qualità con una settimana dedicata al cibo di strada e all'intrattenimento.

Mongolfiere in Villa

In volo su una mongolfiera sopra il parco e la Villa Reale. Alla Reggia di Monza torna l'appuntamento con i palloni aerostatici nl weekend el 29, 30 aprile e 1 maggio. I voli vincolati sulla mongolfiera ad aria calda permetteranno di ammirare dall’alto le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Monza, associando la visita guidata in Villa Reale, capolavoro neoclassico e architettonico, per scoprire ed ammirare il percorso che si snoda attraverso 28 stanze e che conduce dagli Asburgo ai Savoia. I voli saranno organizzati tra le ore 18:00 alle ore 20:30 e hanno una durata du circa due ore. Qui per informazioni e prenotazioni.

Ville Aperte

Ultimo weekend per visitare i gioielli della Brianza e le ville del territorio che hanno scelto di aprire le porte per la special edition della manifestazione Ville Aperte in Brianza: saranno tredici le dimore storiche e i gioielli del territorio che per più di una settimana accoglieranno gli ospiti con un ricco programma di eventi e proposte per celebrare il ventennale della kermesse. Un percorso lungo più di 120 chilometri tra cinque province lombarde (Monza e Brianza, Lecco, Como, Città metropolitana di Milano) per scoprire tesori inediti del territorio. Scopri qui le aperture.

Gnocco fritto a Muggiò

A Muggiò torna l'appuntamento con "Gnocco Fritto & Cucina Emiliana Festival", l'ottava edizione del grande format itinerante dedicato alla cucina emiliano-romagnola. La kermesse è in programma in piazza 9 Novembre: un weekend all’insegna della cucina emiliana tradizionale, con tante specialità enogastronomiche regionali, tra cui birre e vini selezionati. Previsto anche un programma di intrattenimento con musica dal vivo, eventi e concerti.

Sagra dell'Asparago Rosa

L'Asparago Rosa di Mezzago torna a essere protagonista con la mitica sagra rinomata in tutta la Brianza. Una tradizionale kermesse gastronomica, culturale e conviviale che celebra il famoso e prelibato ortaggio simbolo della Brianza. L'evento è organizzato dalla Pro Loco di Mezzago in collaborazione con l'amministrazione comunale e realtà produttive del territorio. L'appuntamento è dal 23 aprile al 22 maggio, nella splendida cornice di Palazzo Archinti.

Mostre

Fino all'1 maggio in Villa Reale c'è tempo per visitare la mostra Autismo e PopCorn realizzata da ragazzi con disturbi dello spettro autistico. L’inusuale accostamento nasce dalla metafora che immagina l’autismo come un seme: un chicco di mais che non riesce a germogliare come ci si aspetterebbe, ma che dentro di sé contiene tutto, anche più del necessario. Solo se scaldato può esplodere in una nuova forma e diventare un popcorn. Le opere esposte sono il risultato artistico del calore ricevuto da questi artisti: l’esplosione della loro creatività è visibile nella forma più autentica e completa. L'esposizione è ospitata nella Sala conferenza del teatrino di Corte.

La Reggia Reale di Monza ospita la mostra "Antonio Ligabue. L'uomo e l'artista". L’esposizione sarà allestita presso l'Orangerie ed è curata da Sandro Parmiggiani, prodotta e organizzata da ViDi in collaborazione con il Comune di Monza e il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza. Si celebra il genio dell’artista nato a Zurigo nel 1899 e scomparso a Gualtieri (Reggio Emilia) nel 1965 con un centinaio di lavori che ripercorrono la sua vicenda umana e creativa, lungo un arco cronologico che dagli anni venti del secolo scorso giunge fino al 1962, quando una paresi pose di fatto fine alla sua attività.

L’addio ai monti sbarca a Monza. Tredici passaporti: tredici anime, tredici volti, tredici video e voci di personaggi che raccontano il primo romanzo storico della letteratura italiana, i Promessi Sposi. Dal 9 aprile al 15 maggio è in programma la mostra “I passaporti dei Promessi Sposi. La Monaca. Ieri come Oggi”, una mostra allestita in collaborazione con l’Associazione Pro Monza presso i Musei Civici di Monza. Fino all’8 maggio 2022 presso la Galleria Civica di via Camperio è in programma la mostra “World Water Day Photo Contest - Storie d’Acqua”, una raccolta delle 70 migliori fotografie delle edizioni dal 2017 al 2021 del concorso fotografico volto a sensibilizzare l’attenzione del pubblico sulla critica questione dell’acqua nella nostra epoca.

Una mostra per aiutare i profughi ucraini con le opere del Maestro Ivan Turetskyy in Villa Longoni, a Desio. Fino al 30 aprile saranno in mostra una ventina di opere dell'artista ucraino contemporaneo Ivan Turetskyy, attualmente bloccato a causa della guerra, nella città di Leopoli. L'esposizione è organizzata da Consorzio Comunità Brianza in collaborazione con ArteMilo1941 Association con il patrocinio del comune di Desio.

Idee per una gita in un castello

La primavera è la stagione perfetta per organizzare una gita coi bambini e, senza allontanarsi troppo da Monza, i luoghi verso cui dirigersi sono davvero tanti. Ad esempio, quali sono i castelli più belli da visitare (Castello Sforzesco escluso)? Scopriamolo insieme: qui la guida.