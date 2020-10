Sagre, concerti e gite alla ricerca delle castagne: ecco cosa fare nel weekend a Monza e Brianza

Che cosa fare nel fine settimana a Monza e Brianza? Non mancano attività nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid. Sagre, visite guidate, attività da svolgere insieme ai più piccoli. Indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento. Ecco che cosa vi proponiamo.

Sagre e Food

Per gli amanti della cucina laziale a Varedo va in scena il Festival della carbonara e del cacio e pepe: ma non solo, si potrà anche gustare la pasta all'amatricina, i carciofi alla Giuda, la trippa e gli arrosticini.

Se invece preferite i sapori valtellinesi da non perdere la Festa dei pizzoccheri: il meglio della cucina di Sondrio e dintorni con primi, secondi e contorni da leccarsi i baffi.

Imperdibile per chi ama lo street food il Festival degli arrosticini: non solo carne alla brace, ma anche altri piatti della tradizione abruzzese, abbinati a birre e vini.

Per sorseggiare le migliori bionde non perdetevi il Festival della birra: oltre ai boccali anche i truck dello strett food e le bancarelle degli hobbisti.

Eventi per tutta famiglia

Una giornata in mezzo alla natura a raccogliere le mele: per chi ancora non ha vissuto la bucolica esperienza è l'occasione buona per andare al Frutteto di Ceriano Laghetto.

Sempre in tema agricolo a Monza va in scena la Festa contadina: per tutta la giornata le bancarelle degli artigiani e dei sapori, ma anche attività e animazione per i bambini.

Torna la Festa patronale di Villasanta: mostre, eventi, concerti, una caccia al tesoro formato famiglia. Quest'anno però, a causa dell'emergenza sanitaria, non ci saranno le giostre.

A Monza grande caccia al tesoro alla scoperta della città: appuntamento in piazza Duomo per poi muoversi per le vie del centro storico.

Per gli amanti dello sport tutti di corsa al Parco con Run for Life: una corsa (non competitiva) per raccogliere fondi a favore del Comitato Maria Letizia Verga.

Concerti e teatro

Nel pieno rispetto delle prescrizioni Covid si alza il sipario al teatro Villoresi di Monza. Ad aprire la stagione del centenario sarà lo spettacolo "Novecento" di Alessandro Baricco. Naturalmente verranno rispettate tutte le prescrizioni Covid.

A Monza ci sarà spazio anche per la musica: concerti di pianoforte in piazza, ma anche spettacoli musicali in Duomo e al teatro Binario 7.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A caccia di castagne

Se avete voglia di una gita fuori porta ecco un'idea in pieno tema autunnale: tutti insieme a fare castagne.Un'iniziativa da condividere anche con i bambini. Sono diversi i luoghi non lontani da Monza dove si possono trovare tante buone castagne. Ottime caldarroste, al forno, ma anche come base per dolci e contorni.