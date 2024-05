Vino, pizza e non solo: le 5 cose da non perdere a Monza nel weekend

Pizza, vino e l'incanto dei Notturni alla Reggia di Monza tra arte, installazioni e performance visive e musicali. A Monza è in arrivo un weekend ricco di iniziative con tante proposte enogastronomiche e culturali per tutti. Dall'U-Power Stadium che diventa la cittadella del vino con la fiera dedicata al nettare di Bacco tra masterclass e degustazioni ai Boschetti Reali che trasformano Monza per il weekend nella città della pizza. Ecco la guida che abbiamo preparato per voi, con cinque appuntamenti selezionati tra Monza e la provincia. Ma sono tante anche le iniziative in programma in Brianza (Potete scoprirli qui).

Festival della Pizza

Monza città della pizza per tre giorni. Da venerdì 10 a domenica 12 maggio arriva il Pizza Festival. Appuntamento ai Boschetti Reali con i migliori pizzaioli d'Italia. Nell'area verde tra viale Petrarca e viale Regina Margherita sarà allestita la cittadella dedicata alla specilità più amata dagli italiani e non solo. Previsto anche un programma di intrattenimento e non solo golosità, con musica, spettacoli e un'area bimbi. Si potrà assaggiare pizza napoletana, pizza fritta, calzoni, panzerotti e cuoppo. L'ingresso è gratuito.

La fiera del vino allo stadio

A Monza arriva la fiera del vino. Appuntamento nel weekend di sabato 11 e domenica 12 maggio all'U-Power Stadium di Monza. Degustazioni, masterclass e oltre 600 etichette: sarà presente anche un'ampia area street food e un'esclusiva sezione dedicata ai piatti a base di tartufo e prelibatezze come salumi, formaggi e confetture, direttamente dai produttori. Ingresso giornaliero con degustazioni illimitate dalle ore 12:00 fino alle ore 20:00. Ingresso serale dalle ore 20:00 alle ore 23:00 al costo di 12 euro comprensivo di 4 degustazioni.

I Notturni al Rosetto della Villa Reale

Suoni, colori, danze, suggestioni e profumi. Sabato 11 e domenica 12 maggio nel Roseto e tra le opere d’arte contemporanea della Villa Reale torna la magia dei Notturni che chiude il festival “Monza Visionaria” . Gli eventi saranno ospitati non solo nell’ormai classica magia del Roseto “Niso Fumagalli” della Villa Reale di Monza, ma anche negli spazi interni del complesso monumentale progettato dal Piermarini, in un suggestivo dialogo tra gli spazi regali e le numerose opere d’arte qui presenti. Qui il programma completo e le info.

Il mercatino francese a Vimercate

Il Mercatino Regionale Francese, con i suoi profumi, sapori e colori d’oltralpe torna nuovamente a Vimercate in piazza Roma e via limitrofe, dal 10 al 12 maggio. Tante le prelibatezze enogastronomiche presenti, tutte rigorosamente di qualità e tradizione francese. Oltre ottanta i tipi di formaggi, i quali potranno essere abbinati ad un’ampia gamma di vini provenienti dalle più importanti regioni vinicole d’Oltralpe.

Il festival Monza Fast Future

Biciclettate, laboratori per bimbi e animali in piazza. Torna il Monza Fast Future, il Festival della Sostenibilità organizzato dal comune di Monza. Nell'ambito delle iniziative in programma sabato 11 e domenica 12 maggio anche la manifestazione Bimbi In Bici e la presenza di Enpa con coniglietti e caprette in piazza.