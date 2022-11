Le sei cose da fare nel weekend a Monza e in Brianza

Pony, asinelli e animali in piazza, falconieri e ancora burattini. Le magiche atmosfere del Natale o l'emozione e l'adrenalina del rally. Ecco le proposte che abbiamo selezionato per voi per il weekend di sabato 12 e domenica 13 novembre a Monza e in Brianza.

Animali in piazza per la Fiera di San Martino

Fattoria in città con animali e giro sul pony per i più piccoli a Biassono, in occasione della Fiera di San Martino. Sabato 12 e domenica 13 novembre torna in città la tradizionale Fiera di San Martino. Appuntamento tra largo Pontida, piazza Italia, il centro storico, l'oratorio S. Luigi e Cà de Bossi. Ad animare le due giornate di festa ci sarà la fattoria in piazza con una mostra zootecnica e di antichi mestieri e il battesimo della sella con giri sul pony per i più piccolini. Spazio anche alla cucina tradizionale con cassoeula e buseca d'asporto. Nei giardini di Villa Verri ci saranno i falconieri con dimostrazioni e battesimo del guanto. Domenica 13 novembre in oratorio verranno organizzati laboratori per bambini con gli asini dell'associazione A Passo d'Asino e saranno presenti i gonfiabili.

La festa di San Martino domenica 13 novembre animerà anche Bellusco con stand di associazioni, laboratori per bambini, caldarroste, street food e la fattoria con gli animali in piazza. Non mancheranno musica ed espositori con prodotti agricoli.

Mercatino di Natale

Bancarelle con articoli regalo, creazioni artigiane, hobbisti e sapori tradizionali. A Concorezzo il 13 novembre arriva il primo mercatino natalizio. L'evento, titolato 43 giorni a Natale, è in porgramma dalle 8.30 alle 19 in via De Capitani e in via Libertà. Una giornata di festa all'insegna della tradizione con momenti di intrattenimento.

Bancarelle, castagne e vin brulé

Uno spettacolo di burattini castagne, salamelle, la preparazione della buseca e bancarelle. Tempo di divertimento e condivisione a Giussano in occasione dell’edizione 2022 della Festa del Rione San Martino di Paina. È l’iniziativa che il Comune promuoverà per il pomeriggio (inizio alle ore 16) di domenica 13 novembre, ampliando così il già ricco programma di eventi coordinato da Pro Loco Giussano e caratterizzato da momenti ludici, ricreativi ed enogastronomici che avranno il loro “cuore pulsante” nell’area del Centro Generazioni.

Rally (con ingresso gratuito) in autodromo

Le vetture dello Special Rally Circuit tornano a dare spettacolo nel Tempio della Velocità. Il ricorrente appuntamento rallistico con la gara organizzata da Vedovati Corse chiude la stagione sportiva dell’Autodromo Nazionale Monza sabato 12 e domenica 13 novembre, e porta nel Circuito brianzolo un parterre di iscritti di prestigio, con oltre un centinaio di piloti al via della corsa. Per la precisione, sono 102 le auto allo start, che cercheranno di scalzare dal gradino più alto del podio Marco Butti, vincitore nel 2021 con la sua VW polo R5 a soli 16 anni e presente ai nastri di partenza anche quest’anno in classe Rally2 con Hyundai. Nell’elenco iscritti 2022, spiccano la Ford WRC Plus condotta da Guido Zanazio insieme al navigatore Cesare Brusa, e le tre WRC di Fabrizio Fontana, Luigi Fontana e Alberto Sassi. Nel parterre anche 6 Under 25 e 5 Under 18.

Un angolo di Trentino Alto Adige in Brianza

Strudel, confetture, oggettistica in legno, specialità gastronomiche e vino. Un angolo di Trentino arriva in Brianza. Da venerdì 11 a domenica 13 novembre torna una nuova edizione di Trentino in Piazzaa Seregno. Grazie alle tipiche casette di legno verrà ricreato in piazza Vittorio Veneto un piccolo villaggio alpino con articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina tra cui grappe, marmellate, oggettistica in legno, speck, formaggi e prodotti gastronomici.

Water Run al Parco di Monza

Sport, sostenibilità, solidarietà: sono le tre “esse” che connotano la Monza Challenge- Water Run, la prova cronometrata non competitiva promossa dalla società Sportiva Monza MARATHON Team in partnership con BrianzAcque. L’evento è in programma per la mattina di sabato 12 novembre, al Parco di Monza, con partenza libera tra le 9 e le 10 dall'ingresso di viale Brianza. La manifestazione sportiva, giunta alla sesta edizione, ha una stretta connotazione ambientale ed ecologica: per dissetarsi, i partecipanti utilizzeranno infatti solo ed esclusivamente la buona acqua pubblica di rete a km.0. La “bevanda” verrà distribuita “sfusa” dalla casetta mobile dell’acqua, veicolo elettrico al 100%, da cui sarà possibile spillare gratuitamente H20 nelle versioni liscia e gasata contribuendo così ad abbattere l’utilizzo della plastica monouso.