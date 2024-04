Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

La corsa delle macchinine per bambini, il mercatino in piazza a Monza. Per i golosi sciatt e pizzoccheri e polpette, con le due feste dedicate alle due specialità. E ancora lo sport e la solidarietà, con la City Angels Run nel parco di Monza. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il weekend di sabato 13 e domenica 14 aprile a Monza e dintorni.

Kid's race nel parco della villa in Brianza

Torna ad Arcore la Kid's Race, la corsa delle macchinine per i più piccoli. Dopo il successo della prima edizione torna nella cornice di Villa Borromeo la Kid's Race Car. Appuntamento domenica 14 aprile presso la grande pista per il Race car con tante macchinine da provare.

Bancarelle in piazza a Monza

Bancarelle in piazza Cambiaghi a Monza, domenica 14 aprile. "Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®" tornano nel capoluogo brianzolo con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Tra i banci si potranno trovare "pelletteria (borse e scarpe) di unica ed esclusiva fattura, la migliore produzione di cashmere, nuove collezioni griffate e di stock, tessuti di arte fiorentina". "L’originale Consorzio, con le sue “boutique a cielo aperto”, sarà sabato 13 aprile a Segrate, in Via Roma-Via XXV Aprile, ed il giorno dopo, domenica 14 aprile, a Monza, nella consueta centralissima location di Piazza Cambiaghi" annunciano dal consorzio. Il mercatino sarà presente dalle 8 alle 19.

Festa della Valtellina

I sapori e i piatti tipici della Valtellina arrivano in Brianza. Nel weekend da venerdì 12 a domenica 14 aprile ad Agrate Brianza sbarca la manifestazione Valtellina in festa. Appuntamento nei giardini di Villa Adda, in via San Paolo 24, con pizzoccheri, polenta sciatt e non solo. Si potranno degustare specialità enograstronomiche valtellinesi e sarà presente un'area tavoli. Ingresso gratuito.

Sagra delle polpette

Cacio e ova, polpette vegetali, fritte o al sugo. A Gorgonzola arriva la sagra della polpetta. "La Proloco di Gorgonzola è lieta di annunciare la prima edizione di Mondeghili a Catinelle - Sagra della polpetta. Si prevede un week end ricco di golose perturbazioni" promettono gli organizzatori. "Un'ode alla cucina povera tradizionale milanese dove la protagonista sarà la polpetta di carne un po' schiacciata, se non la conoscete, ve la presenteremo! I Mondeghili non saranno certo da soli, a far loro da spalla polpette da tutte le regioni d'Italia e oltre, tutto ciò che avete sempre desiderato mangiare lo troverete in nuova forma, tonda". L'appuntamento è previsto per sabato 13 e domenica 14 aprile.

City Angels Run

A Monza domenica 14 aprile arriva la City Angels Run, la corsa per la solidarietà organizzata con passione dai City Angels di Monza e giunta alla quarta edizione. Il percorso di 5km o 10km attraversa il Parco di Monza, offrendo ai partecipanti uno scenario naturale mozzafiato. "Aperta a tutti, dal principiante all’esperto, la corsa offre l’opportunità di sfidarsi e divertirsi in un’atmosfera unica. Curata nei minimi dettagli, la corsa di Monza garantisce massima sicurezza e servizi di supporto per gli atleti, rendendo l’esperienza memorabile" spiegano gli organizzatori. "E' un’occasione straordinaria per esplorare la bellezza del Parco di Monza, sapendo che il ricavato andrà a favore dei senzatetto".