Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend (e a Ferragosto)

Un weekend lungo con la settimana che si apre con Ferragosto. E per chi è ancora a casa, in attesa di andare in vacanza o è già rientrato dalle ferie, ecco alcune idee per trascorrere un fine settimana a Monza e in Brianza. Ad animare il weekend brianzolo ci sono gli appuntamenti del Parco Tittoni. E le aperture straordinarie previste in città per lunedì 15 agosto.

Djset nel Boschetto

Venerdì 12 agosto a Desio, al Parco Tittoni, è in programma una notte dedicata a Londra e alla sua musica. Si balla dalle 21:30 alla mezzanotte con un djset allestito nel boschetto del parco della storica dimora. L'ingresso è gratuito.

Sabato 13 agosto invece è tempo di party Anni '90. "La crew di PARTY 90 riporterà in vita le atmosfere Estive del Festivalbar, i balli dei tormentoni estivi" spiegano gli organizzatori. Musica Pop, Dance, Rock, Cartoon & Trash dal 1990 al 2005. "Niente dress code ma tanta voglia di divertirsi" gli ingredienti della serata.

Arrosticini e birra

Domenica 14 agosto è in programma una serata dedicata agli arrosticini e alla birra artigianale. Con una selezione di boccali a cura di Brianza Beer Festival. L'ingresso nell'area della manifestazione è in programma a partire dalle 18 e l'ingresso è gratuito.

Cosa fare a Ferragosto

Tra le idea per un Ferragosto da trascorrere in città c'è un tour guidato in autodromo. Camminare a due passi dalla pista e sentire un po' dell'adrenalina della gara, vedere da vicino i luoghi che hanno fatto la storia dell'automobilismo e dei grandi campioni e scoprirne i segreti. L'autodromo di Monza non va in ferie. Il Tempio della Velocità che quest'anno si appresta a celebrare il suo primo centenario ha annunciato l'apertura nelle giornate di lunedì 15 e martedì 16 agosto.

Apertura straordinari anche della Reggia di Monza. Lunedì 15 agosto la Villa Reale sarà aperta al pubblico in via straordinaria dalle ore 10.30 alle ore 18.30 (ultimo ingresso 17.30).

Per chi vuole godersi un film al chiaro di luna in città torna l'iniziativa del cinema sotto le stelle a Ferragosto. Anche quest'anno il 15 agosto si potrà assitere alla proiezione gratuita di un film in programma nella rassegna estiva di AriAnteo. In occasione della notte di Ferragosto, si terrà la tradizionale proiezione a ingresso gratuito per festeggiare in compagnia con la proiezione Settembre di Giulia Steigerwalt.

Festa di Ferragosto per grandi e piccini a Seveso, nel Bosco delle Querce. Arriva il Ferrabosco con animazione, palloncini, truccambimbi, una piscina di palline e pony.

Per gli amanti della cultura a Monza anche nella giornata di Ferragosto si potranno visitare le esposizioni Y?KAI - Le Antiche Stampe dei Mostri Giapponesi alla Reggia e Pasolini Anima e Corpo: le fotografie di Dino Pedrali ai Musei Civici, in programma fino al prossimo 4 settembre.