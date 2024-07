La notte nera con musica, spettacoli laser e la silent disco fino a tarda notte. E poi ancora la birra, protagonista con due eventi: ad Arcore, nel parco di Villa Borromeo, e a Misinto. Ma ad animare il weekend di Monza e Brianza ci sono anche le specialità della Puglia, proposte nel villaggio di Muggiò e la cena in bianco nel parco a Seveso.

La notte nera in Brianza

Truccabimbi, bolle di sapone, giochi, bancarelle e street food. A Cogliate torna, per la IV edizione la Notte Nera, la più spettacolare notte luminosa della Brianza, una serata ricca di eventi ed intrattenimenti per tutta la famiglia. Si parte alle 18:30 con l'apertura dello street food e dell'area dedicata ai più piccoli con giochi, gonfiabili, trucca bimbi e bolle musicali itineranti; in contemporanea verrà aperto il mercatino degli hobbisti per le vie del centro storico e il concerto della tribute band “Black Babilon” in p.zza Giovanni XXIII. La serata entrerà nel vivo dalle 22:00 circa con uno spettacolo di pole dance a led ed incredibili spettacoli di fuoco e, dopo il count-down per lo spegnimento dell’illuminazione pubblica, in p.zza Giovanni XXIII potrete assistere ad uno show unico nel suo genere: "verrete letteralmente coinvolti in uno spettacolo laser che vi trasmetterà un'esplosione di energia. Per le vie del centro potrete incontrare le “led cat woman” che vi accompagneranno alla silent disco che animerà il Parco di via De Gasperi (dalle 23:30) fino a notte inoltrata" annunciano gli organizzatori.

Arcore Beer Fest nel parco

Ad Arcore arriva il Beer Fest, il festival dedicato alla birra organizzato nel Parco Villa Borromeo. Appuntamento da giovedì 18 a domenica 21 luglio e nel weekend dal 25 al 28 luglio. Sarà presente un’ampia selezione di birre italiane ed estere, cucine aperte con specialità bavaresi e valtellinesi e una comoda area tavoli (anche al coperto!) con area bimbi con scivolo gonfiabile e musica.

Misinto Bierfest

Ancora un weekend di festa con la Misinto Bierfest, il grande evento dedicato alla birra in Brianza con un vero e proprio villaggio con tanto di sabbia, sdraio e ombrelloni. All'interno del Mönchshof Stadl di via Marconi a luglio si potrà vivere una festa lunga tre weekend dove il tendone tradizionale in stile bavarese lascerà spazio anche a una vera e propria spiaggia pensata, in particolare, per il momento dell'aperitivo. La Bierfest sarà aperta dal giovedì alla domenica. Anche nell'edizione 2024 della Misinto Bierfest gli organizzatori hanno voluto dare un segnale di attenzione al bere consapevole. Tra le birre disponibili anche un prodotto analcolico di qualità: "La Birra dell'Autista", per divertirsi e viaggiare senza pensieri.

Il villaggio pugliese

Bombette, orecchiette con le cime di rapa, panzerotti fritti e puccia. In Brianza arriva un angolo di Puglia con sapori e profumi tipici della tradizione. Appuntamento dal 12 al 14 luglio presso l'Area Feste del Parco Superga a Muggiò che per l'occasione si trasformerà in un Villaggio Pugliese, con concerti a cura di importanti gruppi di musica popolare del sud che animeranno le serate con tarantelle e altre danze popolari, il tutto accompagnato da proposte gastronomiche tipiche pugliesi.

Cena in bianco nel parco

Cena in Bianco a Seveso. Nell'incantevole cornice del parco di Villa Dho sabato 13 luglio va in scena la Cena in Bianco. L'evento conviviale gratuito per vivere una magica serata d'estate all'insegna delle cinque E dove primeggia l'eleganza. A partire dalle 18.30 si comincia con l'allestimento cena che inizierà alle 20.30 con a seguire una visita guidata del Parco. Il dress code previsto è il bianco. E' necessario portare tutto l'occorrente per la cena. L'evento è gratuito ma con iscrizione obbligatoria: qui le info.