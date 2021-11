Cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Le prime lucine natalizie e l'inaugurazione della pista di pattinaggio in Brianza, sapori e tradizioni del Trentino e ancora cultura e mostre. E qualche idea per un weekend di relax con un pranzo in un agriturismo in zona. Ecco gli appuntamenti del weekend che abbiamo selezionato per voi.

Pista di pattinaggio in Brianza

La magia del Natale arriva a Cesano Maderno dal 13 novembre. Mercatini natalizi con creazioni artigianali, idee regalo e sapori tradizionali a Palazzo Borromeo insieme a una pista di pattinaggio sul ghiaccio. L'apertura della manifestazione natalizia è prevista per il pomeriggio di sabato 13 novembre, con l'inaugurazione fissata alle 15, in piazza Esedra.

Pony, cassoeula e fattoria in piazza

Una fattoria, con gli animali in piazza e dimostrazioni di antichi mestieri, battesimo della sella per i piccolini e specialità della tradizione tra cassoeula e busseca. Torna a Biassono la Fiera di San Martino sabato 13 e domenica 14 novembre. Qui il programma nel dettaglio con tutte le iniziative previste.

Sapori dal Trentino e negozi aperti

Da venerdì 12 a domenica 14 novembre in piazza Vittorio Veneto a Seregno appuntamento con "Trentino in Piazza", in collaborazione con Viviseregno. Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio alpino, gli operatori proporranno articoli artigianali e prodotti enogastronomici della tradizione trentina. Per l'occasione anche i negozi del centro resteranno aperti.

Biennale d'arte alla Reggia

A Monza si può visitare la Biennale d'Arte quest’anno ospitata al Belvedere della Reggia, con l'esposizione delle opere di 30 giovani artisti provenienti da dieci Accademie italiane. Le Accademie, ognuna rappresentata dagli artisti scelti dai tutor preposti, offriranno i propri talenti, giovani leve della creatività emergente. Infatti, è tra le priorità della Biennale quella di intercettare le energie non ancora consacrate dalle gallerie di settore e dal mercato.

5 idee per un pranzo in agriturismo

La domenica a pranzo, durante l'autunno, una tra le più piacevoli attività che si possano organizzare è una visita in uno dei tanti agriturismi che nei dintorni di Monza si possono trovare. Noi ve ne consigliamo cinque, tra piatti della tradizioni capaci di scaldare anche le giornate più fredde e splendide atmosfere autunnali. Ecco qui l'elenco.