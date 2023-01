Le tre cose da fare a Monza e dintorni nel weekend

Un altro weekend è alle porte e anche questa volta abbiamo selezionato per voi alcune proposte per il fine settimana. Per chi vuole trascorrere un sabato e una domenica all'insegna del gusto o della cultura tra mostre e teatro o per chi vuole fare una passeggiata tra bancarelle lasciandosi conquistare dal profumo delle frittelle e dei tortelli della sagra di Vimercate. Ecco la nostra guida.

La sagra a Vimercate

Il trenino, le bancarelle e gli immancabili tortelli. A Vimercate è tempo di festa con il ritorno della sagra di Sant'Antonio. Si parte sabato 14 gennaio con le bancarelle e gli stand in centro per concludersi poi oltre il weekend con il tradizionale falò di martedì 17 gennaio. L'evento è organizzato da Pro Loco Vimercate con il patrocinio e il sostegno dell’amministrazione comunale. In programma anche mostre e la motofiaccolata. Qui il programma completo.

Sagra del Bollito

Casoncelli alla bergamasca, risotto salsiccia Barbera e taleggio, tagliatelle ai funghi porcini e il bollito. Quello della tradizione: cotechino, cappello del prete , cappone, con pure, salsa verde e veronese. A Bergamo, a poca distanza da Monza, nel fine settimana da giovedì 12 a domenica 15 gennaio arriva la sagra del Bollito. L'appuntamento è in piazzale Alpini. Ad accogliere gli ospiti ci sarà una tensostruttura. L'ingresso è gratuito ed è consigliata la prenotazione.

La cultura: teatro e mostre

Weekend all'insegna del teatro e della cultura a Monza. Al Binario 7 va in scena "Supplici", la tragedia scritta da Euripide e rappresentata per la prima volta tra il 423 e il 421 avanti Cristo. Appuntamento al teatro Manzoni di Monza dal 13 al 15 gennaio 2023 con lo spettacolo "Cyrano De Bergerac" di Edmond Rostand con la regia di Arturo Cirillo.

Alla Villa Reale nel weekend sarà possibile visitare anche le mostre in programma: Keith Haring e Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della Storia.