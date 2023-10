Voli gratis in mongolfiera in Villa Reale e non solo: cosa fare a Monza e in Brianza nel weekend

Mongolfiera nel parco di Monza

Un pomeriggio dedicato al volo con una mongolfiera nei giardini della Villa Reale. E la possibilità di salire a bordo di un pallone aerostatico e ammirare il parco dall’alto. I Servizi Educativi per l’Infanzia del comune di Monza e la cooperativa Marta hanno organizzato per sabato 14 ottobre un pomeriggio dedicato al volo: una mongolfiera sdraiata a terra sarà il teatro per laboratori tattili e incontri spettacolo con Piera la Mongolfiera e Gastone il Pallone; dalle 15.30 per i bambini da 1 a 2 anni e dalle 16.15 per quelli da 2 a 3 anni. Dalle 17.30 con slot di 7 minuti per 4-5 persone alla volta si alzerà una vera mongolfiera per due ore di volo ancorato per godere della vista dall’alto dell’intera città di Monza. Per motivi di sicurezza l’esperienza è rivolta ai bambini dai 5 anni sopra i 110 cm. L’evento si terrà nei giardini della Villa Reale. La proposta è aperta a tutta la cittadinanza ed è completamente gratuita. In caso di maltempo sarà spostata al 28/10. Prenotazione obbligatoria al 3783036329.

Le Giornate FAI d'autunno: cosa vedere a Monza e in Brianza

La Biblioteca Italiana per i Ciechi di Monza. La Villa Crivelli Pusterla e l’Istituto Agrario Castiglioni di Limbiate. Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Monza e della Brianza. L’Autodromo Nazionale come impianto sportivo e come patrimonio forestale. Sono questi i luoghi e beni culturali proposti dalla Delegazione e dal Gruppo Giovani Fai di Monza per la 12a edizione delle Giornate FAI d’Autunno. Un grande momento nazionale di partecipazione attiva e raccolta fondi per promuovere la riscoperta del patrimonio storico, artistico e naturalistico italiano. Appuntamento sabato 14 e domenica 15 ottobre. Qui le informazioni sulle aperture e le modalità di partecipazione.

La festa dei dolci

In Brianza arriva la festa dei dolci. Un weekend con bancarelle, golosità e attrazioni per gustare tante dolcezze e passeggiare tra le vie del centro storico di Vimercate. L'appuntamento è per sabato 14 e domenica 15 ottobre in piazza Santo Stefano e in piazza Roma. Le bancarelle saranno presenti con tantissime golose dolcezze dalle 8 alle 20.

La sagra a Lissone

Con la terza domenica di ottobre torna a Lissone la tradizionale sagra cittadina all’insegna dell’intrattenimento per tutti. Da venerdì 14 fino a lunedì 17 ottobre arriva anche il grande luna park in piazza degli Umiliati. Oltre ottanta attrazioni, tra giostre e stand gastronomici, saranno presenti nell’area del parco divertimenti, cui si affiancano le tradizionali bancarelle della Fiera di Lissone in via Volturno e limitrofe,

Il pigiama party in piazza

Un grande pigiama party in piazza. Il centro di Concorezzo si trasformerà per una mattina in una grande camera di letto. Tanti letti “invaderanno” domenica 15 ottobre piazza della Pace dove si svolgerà la prima edizione del Bass Pigiama Party. Una colazione al bar rigorosamente in pigiama per raccogliere fondi da destinare all’associazione “Cuor di pelo”, sodalizio presieduto dai concorezzesi Sandro Nigro e Rodolfo Colombo e impegnato nel recupero e nell’adozione di bassotti abbandonati, anziani, malati o maltrattati. ’outfit è obbligatorio (altrimenti si pagherà di più): pigiama e cane (non solo bassotto). E per i più audaci anche il cane potrà indossare il pigiama.

Mercato Europeo

Profumi, sapori e creazioni da ogni parte del mondo. A Cesano Maderno torna l'appuntamento con il Mercato Europeo. La manifestazione è in programma da venerdì 13 a domenica 15 ottobre. "Da oltre 20 anni i Mercati Europei Fiva Confcommercio portano colori e sapori nelle piazze italiane. Fiere mercato a ingresso gratuito in cui trovare street food, artigianato e prodotti tipici, con espositori provenienti da ogni parte del mondo" si legge nella presentazione dell'evento. In Brianza la manifestazione si terrà a Cesano Maderno in P.zza Arese, via Cerasi e via Cozzi. Si potranno trovare postazioni di street food, ristorazioni, bevande, artigianato, articoli per la casa e il benessere.