Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e dintorni

Dai motori alle arti e ai mestieri del medioevo, passando per le specialità della cucina romana. Poi i mercatini e lo sport, coniugato con le bellezze della Brianza. Ecco alcuni degli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi in programma nel fine settimana di sabato 15 e domenica 16 aprile a Monza e dintorni.

Aci storico festival in autodromo (gratis)

Auto storiche in pista in autodromo. ACI Storico Festival ritorna a Monza. Domenica 16 aprile il Tempio della Velocità sarà infatti teatro del primo appuntamento stagionale tra gli eventi targati Club ACI Storico, per una giornata che si prospetta ricca di fascino per gli amanti dell’heritage, della tradizione e delle auto d’epoca. Il successo del format della manifestazione, giunta alla terza edizione e organizzata in collaborazione con Automobile Club Milano, Registro Italiano Alfa Romeo e Scuderia del Portello, è dimostrato dai numeri dello scorso anno, quando oltre 650 vetture hanno invaso il paddock, la pista e le Sopraelevate del circuito brianzolo tra parate, esposizioni e turni di giri liberi senza sosta. L'ingresso è gratuito.

Festival della carbonara

Carbonara e altre specialità della cucina romana. A Lentate sul Seveso il 14, 15 e 16 aprile arriva il Festival della carbonara e della cucina romana. In Brianza Tipico Eventi ha organizzato un appuntamento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. La manifestazione è in programma in via Matteotti che per l'occasione verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti. L'ingresso è gratuito.

Mercatino a Monza

Appuntamento a Monza, domenica 16 aprile, con il Mercatino da Forte dei Marmi. Dalle 8.00 alle 19.00, in piazza Cambiaghi, shopping informale che ricorda quello della vacanza nella splendida Versilia. “Protagoniste assolute le nuove collezioni primavera-estate: i famosi capi in cachemire che, nella versione più leggera, sono adatti anche alla bella stagione. Sempre molto richieste le calzature e le borse di produzione artigianale, così come le nuove collezioni del pronto moda, la pigiameria, l’intimo, la biancheria casa, gli accessori, le eccellenze gastronomiche e le “chiccherie” per gli amici a 4 zampe” spiegano gli organizzatori annunciando la manifestazione.

Un angolo di medioevo in Brianza

In Brianza per un giorno si fa un salto indietro nei secoli e si torna al medioevo. Un’occasione per riscoprire usi e costumi dell’epoca, conoscere alcune delle attività che caratterizzavano arti e mestieri. A Giussano il Parco di Villa Sartirana si prepara ad accogliere “Brianza Medievale Fraternitas”, una speciale Giornata Medievale domenica 16 aprile. Sarà allestito un accampamento medioevale e di un quartiere delle arti e mestieri che aprirà con ingresso gratuito dalle prime ore del mattino di domenica 16 aprile per concludersi nel tardo pomeriggio. Cavalieri, arcieri ed armati racconteranno le loro gesta insieme ai cavalieri degli ordini monastici esistiti nell’epoca delle crociate. Artigiani e artisti riprodurranno i mestieri, con i materiali e le attrezzature utilizzate a quel tempo. Non mancheranno poi combattimenti, duelli cortesi, simulazioni di scontri fra milizie e sarà allestita un’area per il tiro con l’arco storico.

Corsa dei campanili a Vimercate

Domenica 16 aprile torna a Vimercate la corsa dei campanili. Cinque percorsi che vanno dai 3 chilometri ai 26 ( 8 • 14 • 20 km • 26 km) fino alla corsa dei passeggini, di dimensione famiglia. Per camminare o correre anche con tricicli, bici, monopattino, bambini a piedi. L'appuntamento con la sesta edizione della manifestazione è alle 10.30 di domenica mattina. "Un percorso adatto a qualsiasi runner, dal neofita all’esperto, studiato per far conoscere sentieri e posti caratteristici di Vimercate" spiegano gli organizzatori.