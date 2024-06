Le 10 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Lo street food ai Boschetti, le sagre, i libri e gli autori in piazza e la musica classica alla Reggia di Monza. E poi una pioggia di colori con la Brianza Color Run e l'incanto delle cene sotto le stelle organizzate in vigna e tra i filari del frutteto. Sono tantissimi gli appuntamenti in programma nel weekend a Monza e in Brianza. Ecco la guida che abbiamo preparato per voi con 10 iniziative, scelte tra tutte.

Sagra del pesce

Fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, risotto allo scoglio e moscardini alla diavola. E tante altre specialità a base di pesce. A Monza si respira aria di mare per un intero weekend. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno e nel fine settimana dal 21 al 23 giugno in città arriva la sagra del pesce. Ad arricchire il programma relativo all'intrattenimento ci sarà anche un piccolo luna park con diverse giostre, dai seggiolini volanti alla “pesca dei cigni” e lo “scivolo gonfiabile”.

Street food festival

A Monza arriva lo street food festival. Specialità on the road ai Boschetti Reali da venerdì 17 a domenica 19 maggio con la carovana dei food truck che proporranno specialità da tutta Italia. Un giro enogastronomico del Bel Paese con colori, odori e sapori unici provenienti da ogni dove e una selezione musicale per intrattenere il pubblico. Si potranno degustare cibi di strada da ape car, carretti, furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi.

Monza Book Fest

L’arengario di Monza, piazza Roma, domenica 16 giugno a partire dalle ore 15, si veste di libri per il festival Monza Book Fest: ventidue scrittori presentano le loro opere sul palco, tanti “banchetti” di autori e case editrici, stand di associazioni benefiche e culturali e, naturalmente, una valanga di libri. Un evento aperto alla città, un festival per tutti: per una giornata il cuore di Monza si trasforma nella fiera della letteratura e delle contaminazioni artistiche e culturali con ospiti come l’avvocato Della Valle, l’ex calciatore Filippo Galli, Marco Franzoso che con Gino Cecchettin ha scritto “Cara Giulia”, libro dedicato alle vicende di cronaca del caso Giulia Cecchettin, Packi Valente, che racconta la sua ex moglie e compianta Anna Marchesini, e poi Lapo De Carlo, Alice Basso, Crocifisso Dentello e tanti altri. Diffondere il piacere della lettura, il gusto delle parole e ogni forma di contaminazione tra i generi artistici è l’obiettivo che ci siamo prefissati e che, come sempre, presenteremo in questa nuova edizione. Un festival che propone libri, scrittori e artisti in piazza.

Film sotto le stelle: al via il cinema d'estate

Torna il cinema sotto le stelle a Monza nella splendida ed elegante cornice della Villa Reale di Monza. Si parte venerdì 14 giugno per terminare a settembre con un cartellone di proiezioni che Arianteo renderà disponibile a breve. Le proiezioni cominciano alle 21.00, presso il cortile del liceo artistico ‘Nanni Valentini’ – Villa Reale. L’appuntamento, organizzato in collaborazione con Anteo SpazioCinema, ripercorre un anno di cinema di qualità e offre alcune occasioni di spettacolo dal vivo prima delle proiezioni.

Le cena sotto le stelle

Una cena sotto le stelle, in vigna, a Monza. Torna l'appuntamento con la cena solidale della Fondazione Tavecchio a Monza. L'evento quest'anno è in programma nella serata del 15 giugno, alle 20.30. A fare da cornice all'iniziativa ci sarà la magica atmosfera del vigneto presso l’Agriparco “Accolti e Raccolti” in via Papini, 24 Monza. "L'unico vigneto produttivo e sociale di Monza e Brianza" precisano gli organizzatori. "Partecipare alla cena significa sostenere l’Agriparco, un luogo di lavoro, di incontro e condivisione che accoglie tutti, soprattutto i più fragili. Saremo avvolti in una magica atmosfera di luci, profumi, sapori, con in sottofondo musica dal vivo I bimbi saranno i benvenuti, avranno un’area dedicata ed un servizio di baby sitting che si occuperà di loro per l’intera serata. Per l’evento non è previsto un dress code".

Una cena nella magica atmosfera del frutteto illuminato, tra i filari, nel verde invece è in programma a Ceriano Laghetto, in occasione della Farm Fest, il Frutteto del Parco organizza delle serate a tema con una cena immersi tra gli alberi da frutto. Nel menù, a seconda della data, paella, pizzoccheri e carne. Le serate per celebrare la festa d'estate saranno organizzate tutti i weekend dal 14 al 16 giugno, dal 21 al 23 e dal 28 al 30. Qui le informazioni e il form di prenotazione. Presente anche un'area giochi.

Concerto alla Reggia di Monza

In occasione del concerto in programma domenica 16 giugno alla Reggia di Monza (Sala degli Specchi, ore 17; ingresso 10 euro in prevendita su www.mailticket.it/manifestazione/9539; 15 euro alla porta), l’Orchestra da camera Canova e il suo direttore Enrico Saverio Pagano proporranno uno squarcio sul repertorio contrappuntistico del Settecento. Incorniciati tra due pagine mozartiane (Adagio e Fuga K 546 e Quartetto K 156), i musicisti eseguiranno i primi dieci Contrappunti tratti da L’Arte della Fuga di J. S. Bach, sommo capolavoro tardo barocco in cui la libertà della strumentazione ne permette l’esecuzione con un organico variabile che può arrivare – come in questo caso – fino all’intera orchestra.

Palio di Desio

A Desio è tutto pronto per la 34° edizione del Palio degli Zoccoli, la rievocazione storica della famosa battaglia del 1277, divenuto uno degli appuntamenti più attesi sul territorio, soprattutto quest’anno in cui cade il centenario del titolo di Città di Desio. 11 nobili Contrade che si sfideranno durante il tradizionale appuntamento: sabato 1° giugno avrà luogo l’investitura dei Maestri di Contrada e il giuramento dei Contradaioli), mercoledì 12 giugno alle ore 21.30 in programma in piazza Conciliazione l'iniziativa "Aspettando il Palio", uno spettacolo a tema medievale dal titolo "Solstizio d'estate", a cura del Teatro dell'Aleph, e domenica 16 giugno 2024 si svolgerà invece il vero e proprio Palio, presso Villa Cusani Traversi Tittoni, piazza Conciliazione e le vie del centro storico. Qui il programma.

Sagra della luganega

In Brianza arriva la sagra della luganega. A organizzarla è la Pro Loco di Briosco con il patrocinio del comune e la collaborazione dell'associazione Produttori di Luganega Monza. L'evento è in programma nel fine settimana da venerdì 14 a domenica 16 giugno presso Area della Campagnola a Briosco. "Saranno 3 giorni di musica, food and beer per tutti! Piatti tipici con luganega, degustazioni, show cooking e musica dal vivo" promettono gli organizzatori.

Sagra emiliana a Seveso

Tagliatelle al ragù, tortellini e gnocco fritto. Le specialità emiliane arrivano in Brianza. Da venerdì 14 a domenica 16 giugno, a Seveso, è in programma la quarta edizione della Sagra Emiliana, organizzata da Associazione Sportiva Base, presso l'area polifunzionale via Redipuglia Seveso. Tre giorni all'insegna del gusto e della tradizione Emiliana. Tagliatelle fresche con ragù emiliano o sugo alla vecchia Modena, Tortellini della duchessa, Gnocco fritto con salumi, Culatello e Parmigiano reggiano, Stinco al Lambrusco e grigliata mista con carne selezionata della filiera certificata zona Emilia-Lombardia, il tutto accompagnato da Lambrusco e Pignoletto DOC.

Brianza Color Run

La Color Run arriva a Carpiano. Sabato 15 giugno, preparati a un'esplosione di colori e divertimento con un percorso di 5 km da macinare a piedi o di corsa, lungo le vie di Carpiano che si tingeranno di colore, sport e divertimento. La festa continuerà poi al Parco degli Aironi, con il DJ set finale e il super lancio di colori finale. Per la prima volta, anche Carpiano ospiterà questo evento unico: un'occasione per vivere un'esperienza indimenticabile con amici e famiglia. Per iscriversi è necessario compilare il modulo al seguente link e seguire le istruzioni.