Le 5 cose da non perdere (anche gratis) a Monza e in Brianza nel weekend

Il rombo dei motori in autodromo nel weekend in cui Monza diventa la capitale delle auto con il Mimo, il Milano Monza Motor Show. E poi le feste, le sagre e le golose specialità. Ecco i cinque appuntamenti del weekend di Monza e della Brianza che abbiamo selezionato per voi.

Torna il Brianza Beer Festival. Appuntamento nel Parco di Monza dal 16 al 18 giugno 2023. La manifestazione si terrà all'interno del polmone verde, presso la Cascina Costa Alta a Biassono. Tre giorni dedicati alla degustazione e alla celebrazione della birra artigianale italiana.

Monza torna a essere la città dei motori. La terza edizione di MIMO, il Milano Monza Motor Show, è in programma dal 16 al 18 giugno 2023 e sarà un evento dalla vocazione fortemente dinamica, che vedrà l’Autodromo Nazionale Monza diventare una vera e propria città dei motori. I modelli degli oltre 50 brand auto e moto che parteciperanno a MIMO 2023 si troveranno tra il paddock 1 e il paddock 2 dell’Autodromo di Monza: i costruttori avranno a disposizione un’area nella quale coincideranno esposizione e test drive. È atteso un pubblico trasversale, composto anche da giovani e da famiglie, e per il quale, all’interno dell’Autodromo di Monza, saranno a disposizione aree di intrattenimento, di gioco e di ristoro. Dalle ore 9.00 alle ore 20.00, con ingresso gratuito

per il pubblico.

La Puglia a Monza

Orecchiette e bombette pugliesi. A Monza arriva un intero weekend con i sapori e le specialità di Puglia. Appuntamento ai Boschetti Reali da venerdì 16 a domenica 18 giugno. Saranno presenti i migliori street chef con i loro gustosi piatti on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati, una selezione di ottime birre pugliesi, una comoda area tavoli e banchi di prodotti enogastronomici. Previsto anche un programma di intrattenimento con djset e laboratori di pizzica.

Sagra emiliana

Tagliatelle, gnocco fritto e salumi. In Brianza sbarca la sagra emiliana. Appuntamento a Seveso dal 16 al 18 giugno 2023 con la quarta edizione della manifestazione organizzata da Associazione Sportiva Base, presso l'area polifunzionale via Redipuglia Seveso. Tre giorni all'insegna del gusto e della tradizione Emiliana. Tagliatelle fresche con ragù emiliano o sugo alla vecchia Modena, Tortellini della duchessa, Gnocco fritto con salumi, Culatello e Parmigiano reggiano, Stinco al Lambrusco e grigliata mista con carne selezionata della filiera certificata zona Emilia-Lombardia, il tutto accompagnato da Lambrusco e Pignoletto DOC.

Vinissimo a Biassono

Torna a Biassono, nella splendida cornice di Villa Verri, Vinissimo, la mostra mercato dedicata ai vini biologici, biodinamici e naturali. L'appuntamento è per sabato 17 e domenica 18 giugno dalle 17 alle 23 nei giardini di Villa Verri in via Cesana e Villa. "Vinissimo è soprattutto cultura. Si discosta infatti dalle manifestazioni del settore che hanno un'immagine glamour e sofisticata e cerca di promuovere quello che per noi è veramente importante: la vita e la passione delle persone che stanno dietro (o meglio dentro) ad una bottiglia di vino. Piccoli vignaioli artigianali che hanno a cuore il territorio, l’ambiente e la natura che li circonda. Che rispettano le piante e il frutto e che lo trasformano secondo la tradizione, senza l’aiuto della chimica e della tecnologia. Perché VINISSIMO è per un'agricoltura etica e sostenibile. Una manifestazione che si avvicina più alle fiere contadine di una volta rispetto ai saloni del vino superchic di oggi, dove l’incontro con le persone e la convivialità sono elementi fondamentali" annunciano gli organizzatori.