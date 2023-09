Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e dintorni

Vino e non solo. Il fine settimana monzese e brianzolo celebra il nettare di Bacco ma anche il gioiello verde della città e della Brianza, con il festival dedicato al Parco di Monza. E nel weekend al via anche all'edizione d'Autunno della manifestazione Ville Aperte in Brianza e spazio anche ai motori e allo sport. Ecco i 5 appuntamenti che abbiamo selezionato per voi in programma nel fine settaimana da venerdì 15 a domenica 17 settembre a Monza e dintorni,

Il festival del parco di Monza

Cinque giornate dedicate al Parco di Monza per promuoverne il rispetto dell'ambiente, valorizzare il suo patromonio e la sua storia. Torna l'appuntamento con il festival del Parco di Monza che quest'anno è in programma nelle giornate di giovedì 14, venerdì 15, sabato 16, domenica 17 e sabato 23 settembre. La manifestazione ecosostenibile per scoprire uno dei parchi più grandi d’Europa si comporrà di cinque diverse aree tematiche per incontrare le esigenze di tutti: scoperta e conoscenza, ambiente e sostenibilità, arti e natura, essere e benessere e junior fest con iniziative dedicate ai più piccoli.

In programma percorsi guidati, concerti, laboratori didattici, incontri letterari per oltre 100 appuntamenti. La manifestazione è promossa e organizzata dal Comitato Promotore del Festival del Parco di Monza (Associazione Novaluna, Creda Onlus, Meta Coop., Scuola Agraria del Parco di Monza e Musicamorfosi), dal Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e dal comune di Monza. Il programma completo è disponibile qui.

Wine Experience

Monza città del vino. Torna nel capoluogo brianzolo l'appuntamento dedicato al nettare di Bacco. La Monza Wine Experience, giunta quest'anno alla quinta edizione, è in programma da lunedì 11 a domenica 17 settembre 2023. In via Bergamo sotto le stelle del cielo monzese si potrà fare una piacevole passeggiata degustando vini selezionati in esclusiva per l’evento. Le migliori case vinicole partner del progetto, aspettano tutti per far conoscere da vicino le loro esclusive etichette. Nell’antico cuore della città di Monza, Piazza Roma, i visitatori incontreranno la prima sorpresa del week end della Monza Wine Experience. Uno scenario originale dove cominciare il percorso di degustazione di alcune tra le migliori etichette di vino italiane, affiancate da ricercati Food Truck provenienti da tutta la penisola. Una varietà di scelte gastronomiche ricercate per accompagnare i piatti da strada ad un ottimo calice di vino. Tre giornate di eccellenze e convivialità per diffondere la cultura del buon vino e del cibo di qualità itinerante. Qui il programma completo.

Ville aperte in Brianza

Un viaggio nel tempo, nella bellezza e nell’arte. Torna da sabato 16 settembre a domenica 1 ottobre l’appuntamento con Ville Aperte in Brianza. Per tre fine settimana consecutivi, si svolgerà l'edizione autunnale della 21° edizione di Ville Aperte in Brianza, manifestazione che regala ai cittadini l’eccezionale opportunità di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili. Si apriranno le porte di 200 gioielli architettonici – di cui 47 new entry – diffusi in 84 comuni della Lombardia (3 quelli che partecipano per la prima volta: Ornago per la provincia di Monza e della Brianza, Ello per Lecco e Saronno per Varese), ampliando la panoramica su musei, edifici religiosi, vie d’acqua, opere d’arte industriali, piccoli borghi e tanti altri siti culturali ricchi di bellezze nascoste. Un’edizione Autunno che porterà i visitatori a conoscere altre delizie del territorio, insieme ad un ricco programma di eventi, spettacoli per bambini e famiglie, concerti, rappresentazioni teatrali, itinerari speciali, percorsi che metteranno al centro l’inclusività e molto altro, fino alla collaborazione con il Festival del Parco di Monza. Qui per info e prenotazioni.

Motor week (e la sfilata di auto storiche)

La settimana dei motori arriva anche a Monza con l'Italian Motor Week: in collaborazione con l’Associazione Città dei Motori sono in programma in città numerosi eventi che svolgeranno dal 13 al 17 settembre. Tra questi grande attesa per l'appuntamento di domenica 17 settembre con la sfilata di auto storiche per il “Brambilla Day”, con partenza da Villa Reale e arrivo in Piazza Roma. In collaborazione con Monza Auto Moto Storiche, l’evento è volto a celebrare le gesta di Tino e Vittorio Brambilla, massimi esponenti del motorismo monzese; un raduno di 40 auto storiche sfilerà per l’occasione nel centro della città (tra cui due Ferrari, due Porsche, una Lamborghini e una Abarth). La settimana sarà anche occasione per esaltare le tipicità locali in ambito culinario: dalle 11 di domenica 17 presso l’Arengario di Piazza Roma l’Associazione produttori luganega di Monza promuoverà le tradizioni storico-culturali gastronomiche della Brianza e i suoi prodotti tipici con un evento culinario e di showcooking.

Festa ad Arcore

Bancarelle, animali, figuranti in costume d'epoca, palo della cuccagna e spettacoli di luci e suoni. Ad Arcore è tempo di festa. Nel weekend da giovedì 14 a lunedì 18 settembre torna la fiera di Sant'Eustorgio. Un fine settimana lungo di iniziative, divertimento, musica e cultura. Tra gli appuntamenti in programma il palo della cuccagna, il laboratorio di pigiatura dell'uva per i bambini, il circuito di kid's racing (nel parcheggio di via San Martino), gonfiabili, musica e bancarelle (in via Umberto I) In Villa Borromeo lunedì sarà la giornata dedicata alla fiera degli animali da cortile e da allevamento con la sfilata dei trattori e giti in calesse con i pony. Nel pomeriggio bolle di sapone giganti e giochi per bambini. Il gran finale alle 21.30 con lo spettacolo di luci e suoni con le fontane danzanti all'ingresso di villa Borromeo. Qui il programma completo con tutte le iniziative previste.