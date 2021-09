Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Le ville, i luoghi storici e i monumenti brianzoli aprono le porte ai visitatori per il weekend inaugurale della manifestazione Ville Aperte in Brianza. E poi il vino, che per un intero fine settimana sarà protagonista in città, con la kermesse Monza Wine Festival. Le prime sfumature e i colori d'autunno con l'apertura del Campo di Zucche in Brianza e le sagre con i sapori tradizionali e lo street food.

Ecco la guida con gli eventi che abbiamo selezionato per voi.

Monza Wine Festival

Monza celebra il vino. In città torna la Monza Wine Experience nel weekend di venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre. Degustazioni con calici sotto le stelle in via Bergamo (venerdì 17), street food in piazza Carrobiolo, cene con abbinamenti di vini selezionati in ristoranti aderenti all'iniziativa e una cena di gala stellata in Villa Reale. Qui il programma con tutti gli appuntamenti e i dettagli.

Ville Aperte

Oltre centocinquanta siti e beni da visitare, cinque province coinvolte per un totale di ottantaquattro comuni. Prende il via sabato 18 settembre la XIX edizione di Ville Aperte in Brianza, con un calendario di iniziative ispirate a Dante Alighieri nell’anno del settimo centenario dalla morte.

Sul sito www.villeaperte.info sarà possibile prenotare le visite guidate, scoprire percorsi e itinerari, consultare sezioni dedicate ai progetti speciali, conoscere i siti storico-artistici del territorio e le loro proposte. Oltre alle visite guidate, punto fermo della manifestazione, questa edizione di Ville Aperte propone un ricco calendario di eventi collaterali che riempiranno le ville con concerti, letture, laboratori, visite notturne e performances teatrali Concerti, spettacoli, laboratori musicali saranno parte integrante di questa edizione di Ville Aperte grazie anche alla partecipazione straordinaria del Liceo Musicale Zucchi di Monza che organizzerà eventi pomeridiani e serali in alcune location selezionate. Ville Aperte 2021 si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid che prevedono il contingentamento dei posti, l’utilizzo delle mascherine e la presentazione del Green pass. Ogni sito ha stabilito un numero massimo di visitatori in ottemperanza alle disposizioni anticovid19.

Cascine Aperte

Non solo Ville Aperte. A Monza arriva anche la manifestazione Cascine Aperte all'interno della kermesse organizzata dalla provincia di Monza e Brianza. Le dimore rurali del parco apriranno le porte con un programma di visite guidate e attività sabato 18 settembre nel weekend di apertura della rassegna Ville Aperte. L'evento è organizzato a cura di Associazione Culturale Novaluna Monza, in collaborazione con Reggia di Monza e insieme a CREDA onlus, META Cooperativa Sociale. Qui tutte le aperture in programma.

Sagre e street food

Porcini, zucca, sapori pugliesi, carbonara e specialità dalla Grecia. Le proposte culinarie tra sagre e street food in Brianza sono tante. A Muggiò nel weekend del 17-18-19 settembre va in scena l'8° edizione di Cacio & Pepe VS Carbonara Festival, il format itinerante dedicato alla cucina romana. Risotto ai porcini, bruschette ai funghi, spezzatino con procini e polenta e ancora tagliata di manzo ai... porcini. Sono tante le specialità nel menù che si potranno assaggiare alla Festa dei Porcini che è in programma a Senago, alle porte di Monza. A Casatenovo invece il weekend celebra la Zucca con l'omonima sagra. A Brugherio si potranno degustare le specialità della Grecia mentre a Varedo si respirano i profumi di Puglia.

Festival dell'Oriente al Parco di Monza.

Un appuntamento all’insegna della scoperta delle bellezze d’Oriente, in programma nel weekend di sabato 18 e domenica 19 settembre nella bellissima cornice di Cascina Costa Alta, situata in prossimità della Porta di Biassono, all’interno del Parco di Monza. Spettacoli, conferenze e workshop, un bazar e un’area dedicata al gusto, l’Oriental Street Food, dove potrete assaporare piatti della tradizione e rivisitazioni innovative.

Festival di teatro di strada

Brugherio torna in scena sIride, giunta quest'anno alla sua dodicesima edizione.

L'evento è promosso dall'Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Brugherio, con la direzione artistica e organizzativa degli Eccentrici Dadarò, in collaborazione con il Circuito C.L.A.P.Spettacolodalvivo e con il sostegno della Fondazione della Comunità Monza e Brianza. Il festival internazionale del teatro urbano si svolgerà dal 17 al 19 settembre 2021 con in programma dieci eventi che avranno luogo al parco di Villa Fiorita e allo spazio di Maria Bambina, ma in caso di pioggia presso la palestra Kennedy e l'ex chiesa Maria Bambina (il dettaglio nel programma).

Il campo di zucche sul lago in Brianza

Un campo di zucche per vivere i colori e le sfumature d'autunno in un luogo incantato ai piedi del lago di Annone, in Brianza. Apre il 18 settembre il Campo di Zucche all'interno del Campo dei Fiori di Galbiate, nato da un progetto di Cristina Tosi. L'area - a ingresso gratuito e su prenotazione (con green pass obbligatorio) - sarà accessibile fino al 31 ottobre. Il campo di zucche sarà aperto dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al giovedì mentre nel weekend - venerdì, sabato e domenica - dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 18.30.

Zambla Alta, gita tra natura e avventura ad un'ora da Monza

Idee per una giornata coi bambini? Con un'ora e venti d'auto si può raggiungere Zambla Alta. Nel bergamasco, il Colle di Zambla collega la Val Seriana e la Val Brembrana. Da sempre meta storica del giro di Italia, è punto di partenza per molte escursioni tra cui il “Sentiero dei fiori” del monte Arera, la salita all’Alben, quella alla cima Grem e numerose altre, adatte a tutte le età. In inverno è possibile sciare sulla pista di fondo con vari livelli e tanta neve tenuta perfettamente. E, per chi volesse provare l’ebrezza di sciare di notte, il primo anello di Zambla è perfettamente illuminato anche quando arriva il buio.

Ma, anche d'estate e in primavera, Zambla Alta è straordinaria. Qui si può ammirare la Cattedrale Vegetale, installazione di land art firmata da Giuliano Mauri, che è stato capace di fondere alla perfezione arte e natura. Alte colonne definiscono simbolicamente una cattedrale interamente fatta di legno con, al suo interno, un albero di faggio che nel tempo distruggerà la struttura circostante per imporsi nel paesaggio.

Un simbolismo ricco di spiritualità, che vale la pena vedere.