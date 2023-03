Le 5 cose da fare a Monza e in Brianza nel weekend

Un weekend soleggiato che preannuncia già l'aria di primavera. E tanti eventi in programma. Ecco alcuni degli appuntamenti che abbiamo scelto per voi tra sagre, feste, bancarelle e iniziative.

Pony e bancarelle: sagra di San Giuseppe

Bancarelle, specialità on the road e intrattenimento per i più piccoli. A Desio domenica 19 marzo arriva la sagra di San Giuseppe. Appuntamento in via Resegone dalle 9 alle 19 con un mercatino con stand di hobbisti, un'esposizione di attrezzi agricoli, bancarelle dei sapori e street food e poi gonfibili, pony per il battesimo della sella e attrazioni.

Street food, negozi aperti e bancarelle: festa a Lissone

Domenica 19 marzo 2023, in via Don Minzoni a Lissone, si festeggia la giornata del papà. Tutto il giorno, dalle ore 9.00 alle 19.00, ci saranno negozi aperti, bancarelle con prodotti di ogni genere, street food, degustazioni di gelati e sorbetti, e poi artisti di strada e tanti, tantissimi giochi, dai gonfiabili al jumping, dal funny bike al “giochiamo insieme papà”. Saranno presenti anche spazi ludici per bambini come “colora il tuo disegno per papà” e il clown- magic show, con trucca bimbi, baby dance e spettacoli di magia che animeranno la via e dara

La festa della mongolfiera

Ancora un weekend dedicato al volo in Brianza. A Caponago sabato 18 e domenica 19 marzo torna la festa della mongolfiera. Appuntamento presso il parco Pinetina in via Casati. Sabato 18 si comincia alle 16.30 con voli vincolati a bordo di una man

ogolfiera gratuti (su prenotazione). Domenica invece la festa inizia alle 9.30 e proseguirà per tutta la giornata. Bancarelle, street food, laboratori, giochi e battesimo della sella per i più piccoli.

Sagra cacio e pepe e arrosticini

Cacio e pepe, arrosticini e non solo. "Due piatti irresistibili, autentici capolavori della cucina del centro Italia" celebrati in una sola sagra, a poca distanza da Monza. A Legnano da venerdì 17 a domenica 19 marzo arriva la sagra della Cacio e Pepe e degli Arrosticini. Nel menù anche fiori di zucca fritti ripieni con alici e mozzarelle, supplì e panino con la porchetta. La manifestazione si terrà presso la Contrada San Bernardino di Legnano in via Somalia 13. Gli orari: venerdì e sabato: 19.00 - 24.00, domenica: 12.00 - 15.00 e 19.00 - 24.00.

L'idea fuoriporta: il villaggio delle uova

Uova di Pasqua da scovare tra il verde e alpaca. Ma anche l'isola di cioccolato e palloncini. Al via la seconda edizione del Villaggio delle Uova di San Martino Siccomario, alle porte di Pavia. Il Villaggio riaprirà i battenti sabato 18 marzo: non solo uova di Pasqua, per il primo fine settimana del villaggio che vede protagoniste anche le docili creature originarie del Sudamerica dal pelo morbido come seta. In programma laboratorio d'alpaca, trucca bimbi e tante sorprese. Fino a domenica 7 maggio, 8 week-end a tema: animazione, laboratori creativi e attività immersi nella natura di un parco di oltre 35mila metri quadrati. Dalle 10,30 alle 18,30 giochi, percorsi didattici, una piccola esposizione di creazioni fatte con i Lego, macchinine e trattorini elettrici e a pedali, pedalò per navigare la Lanca. E ancora i gonfiabili e la casetta del mais dove “tuffarsi” ma soprattutto la mitica caccia alle uova che vedrà impegnati bambini e bambine a scovare le uova colorate che un dispettoso personaggio ha disseminato nel Parco.