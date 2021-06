Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Musica ma non solo. Si colora di note e cultura e appuntamenti il cartellone delle iniziative d'estate del weekend a Monza e in Brianza. Ecco una selezione di appuntamenti che abbiamo scelto per voi.

Lilt, Marcia Formula Uno (virtuale)

Torna domenica 20 giugno in edizione speciale e virtuale la Formula Uno, la storica marcia di LILT, giunta quest’anno alla sua 41esima edizione. Correre o camminare per sostenere la lotta contro i tumori sul territorio di Monza e Brianza.

La marcia è aperta a tutti: supersportivi, atleti alle prime armi ma anche famiglie con bambini e amici a quattro zampe. Puoi decidere se correre, camminare o partecipare con la bicicletta, il monopattino o quant’altro vorrai. Da solo, con la famiglia, con gli amici, con i colleghi, con il tuo cane, nel rispetto delle normative anti Covid-19. Sarà possibile poi pubblicare una foto della prestazione pubblicandola sulla pagina Facebook della Marcia Formula 1.

Festival dell'Operetta

Scenografie raffinate, personaggi in costume, un’orchestra dal vivo saranno gli ingredienti del Festival dell’Operetta, le tre serate dedicate alla «piccola lirica» organizzate anche per l'estate 2021 in città. Sabato 19 giugno in cartellone "Scugnizza" (sabato 19 giugno) - operetta in tre atti di Mario Costa che racconta la storia dell’incontro di due scugnizzi napoletani, Totò e Salomè, con un turista americano, il ricco vedovo Toby Gutter, sua figlia Gaby ed il suo segretario Chic.

Gli spettacoli si svolgeranno alle ore 21 con prenotazione on line obbligatoria sul sito www.comune.monza.it o sul sito www.eventbrite.it.

Festival Monza Visionaria

Torna a Monza anche per l'estate 2021 il Festival dell'Operetta. Il "Paradiso può attendere" è il tema della kermesse proposta da Musicamorfosi che si svolgerà tra il Duomo, Arengario, Reggia di Monza e alcuni quartieri della città con oltre 17 tra artisti ed ensemble coinvolti, 8 concerti e spettacoli itineranti. Domenica 20 giugno è tempo di teatro con il Teatrino ambulante di Musicamorfosi, alla scoperta de Le rumorose avventure di Petruscka. Lo spettacolo racconta le avventure del burattino Petruska, il cugino di Pulcinella, attraverso la musica del celebre balletto di Igor Strawinsky, raccontate da un burattinaio musicista e un rumoroso trombonista sulle quattro ruote di un teatrino semovente. Lo spettacolo itinerante, prodotto dal Teatro del Corvo e da Musicamorfosi partirà in due turni alle 11 e alle 16.30 con ritrovo davanti alla Reggia di Monza.

"Monza città in trappola"

Risolvere enigmi, svolgere prove, incontrare personaggi bizzarri e curiosare per la città imparando storie e nozioni. Un dossier di enigmi, una mappa e tanta voglia di mettersi in gioco. Domenica 19 giugno nel capoluogo brianzolo va in scena il gioco "Città in trappola" organizzato da Dramatrà, un gioco urbano alla scoperta della Lombardia. Il live gaming si svolgerà a partire dalle 15.30 con ritrovo ai Boschetti Reali.

Il weekend del Parco Tittoni

Continua il ricco programma estivo del Parco Tittoni, tra concerti, karaoke e partite dell'Italia agli Europei. Una settimana di incontri e di spettacoli animeranno la bellissima cornice del parco, per celebrare un'estate colorata appena iniziata. Venerdì 18 giugno, Karaoke Leggerissimo: Parco Tittoni si trasforma in un grande talent show, dove gli appassionati possono ritrovarsi per cantare a squarciagola tutte le hit del momento. Il visitatore troverà microfoni aperti, testi proiettati e dei veri menù per le richieste dei brani. Sabato 19 giugno, Omaggio agli 883: un omaggio alla band italiana simbolo degli anni ’90 con la tribute band più quotata: tutti pronti a cantare le canzoni di una generazione. In tutte le aree, playlist anni' 90 prima e dopo il concerto. Domenica 20 giugno, Italia-Galles Euro 2020 + Comedyficio: in maxischermo le partite dell'Italia agli europei. Al Comedyficio partecipano in ensemble i comici di Zelig, Colorado, Comedy Central (tra gli artisti Raffaele D'Ambrosio, Omar Fantini, Gigi Rock, Herbert Cioffi, Rubes Piccinelli, Fabio Di Dario, Omar Pirovano, Robin Scheller, Alberto Vitale, Silvio Cavallo) presentati da Alessio Parenti.

Una pista di kart in Autodromo

All’Autodromo Nazionale Monza nasce il Monza Circuit Karting, una pista di kart semipermanente nell’area interna Parabolica per il divertimento di adulti e bambini. A partire da sabato 19 giugno, gli appassionati di motori hanno la possibilità di vivere un’esperienza di guida sui kart nel Tempio della Velocità grazie ad un tracciato di 480 metri appositamente allestito a pochi metri dalla celebre curva Parabolica. Il Monza Circuit Karting è aperto ad adulti e bambini (a partire dai 6 anni). Per i più piccoli fino ai 14 anni (con un’altezza minima di 125 cm), sono a disposizione tre minikart a quattro tempi. Gli appassionati con più di 14 anni e gli adulti possono invece noleggiare sei kart a quattro tempi.

La pista è dotata anche di griglia di partenza; darà aperta dalle 9.30 alle 19 nei giorni prefestivi e festivi. Sul sito ufficiale del circuito www.monzanet.it saranno pubblicati i giorni di apertura settimanali, secondo le esigenze dettate dagli eventi ospitati dall’Autodromo.