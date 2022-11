Le cinque cose da fare questo weekend a Monza e dintorni

Atmosfere natalizie, uno spettacolo che terrà tutti con il fiato sospeso, gli appuntamenti cultirali o quelli dedicati al gusto. Ecco le proposte del weekend che abbiamo selezionato per voi a Monza e dintorni per il fine settmana da venerdì 18 a domenica 20 novembre.

Sagra dello gnocco fritto

Una specialità della tradizione da assaporare in autunno, con un buon calice di vino. Da venerdì 18 a domenica 20 novembre a Legnano, presso la Contrada San Bernardino, è in programma la sagra dello gnocco fritto e del tortello d'erbe. La manifestazione è organizzata da Street Food Parade in collaborazione con Associazione Contrada San Bernardino in via Somalia 13. "Ci aspetta un intero weekend all'insegna di piatti tipici come l'inimitabile gnocco fritto e l'irresistibile tortello d'erbe. Due grandi piatti protagonisti accompagnati da salumi tipici" annunciano gli organizzatori.

Trenino e bancarelle, festa a San Damiano

Bancarelle, specialità regionali, mercatini, un trenino itinerante e la presenza di mascotte per il divertimento dei bambini. A San Damiano, frazione di Brugherio, è tempo di festa. Appuntamento domenica 20 novembre dalle ore 8 alle ore 19, in via della Vittoria.

Festival della Poesia e delle Arti in Villa Reale

All’interno della rassegna Mirabello Cultura, venerdì 18 e sabato 19 novembre 2022, si terrà la terza edizione del Festival della Poesia e delle Arti di Monza, che ha come tema “Il valore delle parole”. In Villa Reale due giorni di incontri, presentazioni, proiezioni che, dalla poesia alla musica, dalla narrativa al giornalismo, dall’editoria all’arte, indagheranno e abbracceranno le molteplici sfaccettature che la parola può rivestire, aiutandoci a riflettere sull’importanza di farne un uso corretto.

Silent disco e mercatini di Natale

L'atmosfera natalizia arriva a Bernareggio. Domenica 20 novembre è in programma l'iniziativa "35 Days to Christmas". Bancarelle con idee regalo, prodotti tipici e musica natalizia saranno in via Leoni dove non mancheranno anche occasioni di intrattenimento per grandi e piccini con postazioni di truccabimbi, musica e silent disco. La manifestazione è in programma dalle 8 alle 18 in collaborazione con la Pro Loco di Bernareggio.

Il circo più pericoloso del mondo (senza animali)

Fino all'11 dicembre a Milano si potrà assistere a "No limits", lo spettacolo prodotto da "Gravity", la famosa compagnia circense creatrice degli show più pericolosi ed estremi dal mondo (senza animali). L'appuntamento è all'Idroscalo.

Il "Gravity Circus promette di tenere gli spettatori con il fiato sospeso per quasi due ore di spettacolo", assicurano gli organizzatori. "Lo show diretto artisticamente da Larry Rossante e con il management di Lenny Alvarez, porta in scena un cast stellare di artisti pluripremiati nei più grandi festival del mondo. Uomini che volano spingendosi al limite dell’incredibile, spericolati acrobati ed equilibristi, grandi illusioni, la 'ruota della morte' vincitrice del clown d’oro al Festival Internazionale del Circo di Montecarlo e le uniche ed inimitabili moto freestyle volanti sotto il tendone del circo, sono solo alcune delle performance di questo nuovo spettacolo circense estremo da cui il titolo No Limits", si legge in una nota della compagnia.