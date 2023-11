Le 5 cose da non perdere a Monza e dintorni questo weekend

Non solo Natale. A Monza tornano protagoniste le auto nel fine settimana con il rally nel parco e in autodromo, un omaggio all'Isola che non c'è e a Peter Pan alla Villa Reale. E non mancheranno le tradizionali iniziative dedicate al Natale. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi in programma questo fine settimana.

Peter Pan alla Villa Reale

“Seconda stella a destra, questo è il cammino/E poi dritto fino al mattino/Poi la strada la trovi da te/Porta all’isola che non c’è”. La canzone di Edoardo Bennato si presta a raccontare che cosa accadrà per Natale alla Reggia di Monza. Un inno, il suo, all’utopia, alla forza dell’immaginazione e all’importanza dei sogni. Quelli di Peter Pan, il celebre personaggio inventato dallo scrittore inglese James Matthew Barrie, eterno fanciullo che non vuole crescere e che sa volare. “L’isola che non c’è” è anche il nome del ricco cartellone di appuntamenti (ispirato al capolavoro di Barrie e ideato dall’Associazione Musicamorfosi) che da domenica 3 dicembre a domenica 7 gennaio animerà la Villa Reale di Monza: tra concerti, eventi, visite visionarie, mostre e performance artistiche la Villa diventerà, per oltre un mese, un luogo di irresistibile attrazione per grandi e bambini. Peter Pan, Wendy, Trilly e Capitan Uncino popoleranno le sale della Villa Reale dal 26 dicembre al 7 gennaio con combattimenti scenici, voli aerei, avventure magiche, storie e molto altro per far sognare i bambini di ogni età. Perché, come ha scritto J.M. Barrie, «c’è un’isola-che-non-c’è per ogni bambino, e sono tutte differenti» e «solo chi sogna può volare».

A Monza torna il Rally (ingresso gratuito)

Torna il Rally di Monza e si riaccende la passione all’Autodromo Nazionale Monza per i bolidi del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del Campionato Italiano Rally Terra che, il prossimo 1 e 2 dicembre, chiuderanno proprio nel Tempio della Velocità la stagione 2023. 78,94 chilometri su 10 prove speciali aspettano i protagonisti del tricolore rally che dovranno affrontare i veloci tratti di pista e i tecnici sterrati nel Parco di Monza in un percorso che prevede il 44% di asfalto e il 56% di sterrato. L’ingresso sarà gratuito, con parcheggio a pagamento e accesso libero al paddock dell’Autodromo Nazionale Monza che si trasformerà nel Parco Assistenza del Rally di Monza 2023.

La casa di Babbo Natale nell'asinoteca

La casa di Babbo Natale, gli asinelli e gli altri animali della fattoria e un laboratorio per realizzare biscotti per le renne e poi la letterina da preparare e imbucare. Un villaggio natalizio dentro una fattoria. Torna la magia del Natale all'asinoteca di Bellusco. A partire dal 26 novembre torna la Casa di Babbo Natale e i laboratori per i più piccoli. "Immaginate di visitare il vero Villaggio di Babbo Natale" - annunciano gli organizzatori - "La fabbrica dei giocattoli, l’ufficio di Babbo Natale, la sua stanza con l’angolo lavanderia, la cucina, la stanza dei sogni, la stanza del tempo, la stanza dei presepi, la cameretta degli Elfi, la palestra di Babbo Natale e l’ufficio postale. Nel nostro angolo magico custodiamo solo oggetti provenienti dal passato raccolti negli anni con amore e passione. Le stanze sono fatte con pareti di fieno e a terra foglie secche e paglia per amplificare i nostri sensi. E poi c’è l’incontro con Babbo Natale che parla con i suoi ospiti grandi e piccini e ne conosce ogni segreto". E' obbligatoria la prenotazione: costo 15 euro a bambino e 5 euro adulti.

La giornata dei castelli aperti

Castelli, borghi medievali e palazzi aprono le porte ai visitatori tra storia e leggenda. Alcuni incantati da una magica atmosfera natalizia. Nuovo appuntamento con l'iniziativa della Giornata dei Castelli Aperti in Lombardia domenica 3 dicembre. Sarà un'occasione per fare un salto indietro nei secoli e visitare borghi medievali e palazzi che, eccezionalmente, apriranno le porte per visite speciali.

Il magico circo di Natale a Seregno

Acrobazie, gag, bolle di sapone e mangiafuoco. A Seregno, in piazza Risorgimento, arriva il circo di Natale. L'iniziativa, organizzata da Vivi Seregno, è in programma da sabato 2 dicembre al 7 gennaio. "Questo Dicembre, a Seregno, la Piazza Risorgimento si trasforma in un magico mondo Natalizio con il nostro Circo di Natale" spiegano gli organizzatori. Il programma prevede laboratori dalle ore 10.00 - 12.30 e lo show ore 16.00. Si comincia sabato 2 dicembre con il Xmas Circus: acrobazie, numeri mozzafiato, e tante risate con Superzero, Pistillo e Le Cirque Cussadiè. Per gli spettacoli è necessaria la prenotazione (il cartellone completo è disponibile a questo link) ma sono a ingresso gratuito.