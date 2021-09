Cosa fare a Monza e Brianza nel weekend

Zucche, mongolfiere, ville aperte e specialità di stagione o proposte culinarie da gustare on the road. Il primo weekend di ottobre è alle porte: ecco le proposte che abbiamo selezionato per voi.

Mongolfiere in Villa Reale

In volo, su una mongolfiera, sopra la Villa Reale e il Parco di Monza. Anche nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 ottobre è in programma un evento dedicato al volo frenato in mongolfiera. Sara? un appuntamento “au ballon”, ricco di Storia, tradizioni, arte, adrenalina e convivialita? dove sara? possibile provare l’emozione del volo frenato in Mongolfiera ed ammirare dall’alto Monza. Nel 1783 il Parco di Monza fu sede del primo esperimento aerostatico italiano e tra i primi del mondo! Ritornati con i piedi per terra, una breve passeggiata attraverso il Parco e saremo all’interno della Villa Reale di Monza uno degli esempi piu? completi e maturi del Neoclassicismo in Italia. La visita comprende tre momenti che sono il volo in mongolfiera, la visita all’interno della Villa Reale di Monza e, a seconda che si voli di mattina o di pomeriggio una breve pausa colazione o aperitivo.

Music Week, Mille Chitarre in piazza

Mille Chitarre in piazza torna a Monza domenica 3 ottobre. L'appuntamento è in programm anell'ambito delle iniziative previste per la Monza Music Week. Domenica 3 ottobre alle ore 14 torna in piazza Trento e Trieste il maxi raduno di chitarristi che suoneranno e canteranno insieme i brani più famosi dei cantautori italiani, da Celentano a Jovanotti, da Lucio Battisti a Edoardo Bennato, da Franco Battiato a Cesare Cremonini. E con un ospite d’onore: Alberto Camerini, autore di numerose hit negli anni Ottanta come Rock'n'Roll Robot e Tanz bambolina.

Ville Aperte

Oltre centocinquanta siti e beni da visitare, cinque province coinvolte per un totale di ottantaquattro comuni. Proseguono le aperture e le visite guidate della XIX edizione di Ville Aperte in Brianza, con un calendario di iniziative ispirate a Dante Alighieri nell’anno del settimo centenario dalla morte.

Sul sito www.villeaperte.info sarà possibile prenotare le visite guidate, scoprire percorsi e itinerari, consultare sezioni dedicate ai progetti speciali, conoscere i siti storico-artistici del territorio e le loro proposte. Oltre alle visite guidate, punto fermo della manifestazione, questa edizione di Ville Aperte propone un ricco calendario di eventi collaterali che riempiranno le ville con concerti, letture, laboratori, visite notturne e performances teatrali Concerti, spettacoli, laboratori musicali saranno parte integrante di questa edizione di Ville Aperte grazie anche alla partecipazione straordinaria del Liceo Musicale Zucchi di Monza che organizzerà eventi pomeridiani e serali in alcune location selezionate. Ville Aperte 2021 si svolgerà nel rispetto delle normative anticovid che prevedono il contingentamento dei posti, l’utilizzo delle mascherine e la presentazione del Green pass. Ogni sito ha stabilito un numero massimo di visitatori in ottemperanza alle disposizioni anticovid19.

Festival di luci, il Duomo si illumina

Fino a domenica 3 ottobre dalle 20.30 a mezzanotte la facciata del Duomo di Monza prende luce con gli spettacoli di video 3D mapping. La manifestazione ospita diverse rassegne di cortometraggi creati da professionisti; tra i protagonisti delle proiezioni audiovisive, anche studenti di accademie artistiche e piccoli studenti. Un’occasione per stimolare le giovani generazioni a utilizzare nuove opportunità espressive, confrontandosi con realtà riconosciute nel panorama internazionale. Ogni artista offre al pubblico la sua personale interpretazione attraverso la creazione di un cortometraggio di audiovisual 3D mapping che, risaltando gli elementi architettonici dell'edificio, ne anima la superficie.

Photofestival in Galleria

La 16ª edizione di Photofestival, la più importante e ricca rassegna milanese di fotografia d’autore promossa e organizzata da AIF - Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, in programma dal 16 settembre al 31 ottobre 2021 con 150 mostre diffuse sul territorio metropolitano milanese e in alcune province limitrofe, torna per il secondo anno consecutivo a Monza. Sono due le mostre fotografiche ospitate negli spazi cittadini dal 1° al 24 ottobre: la mostra “Giovanni Verga scrittore fotografo”, a cura di Fondazione 3M, vede esposte presso la Galleria Civica di Monza circa 50 foto scattate dallo scrittore dal 1887 al 1902, mentre la mostra “Il suono dell’immagine” di Deborah Raimo porta il mondo della musica jazz nel Portico dell’Arengario di Monza attraverso le pareti fotografiche photoSHOWall?, un’installazione che raccoglie e moltiplica l’effetto visivo.

Sagre e street food

Porcini e arrosticini. Il sapore del weekend brianzolo tra sagre e street food è all'insegna della tradizione. Sono tante le specialità nel menù che si potranno assaggiare alla Festa dei Porcini che è in programma a Senago, alle porte di Monza. A Cavenago Brianza invece un nuovo appuntamento enogastronomico a Cavenago di Brianza con la 28° edizione di "Arrosticini VS Bombette Festival", il format itinerante che propone le specialità accompagnate da vino, birra e intrattenimento in piazza. In scena tre giorni di festa, con oltre 40 metri lineari di griglie roventi, tante tipologie di carne (in primo piano arrosticini abruzzesi e bombette pugliesi), specialità di cucina tradizionale (anche vegetariana e vegana), aree relax, musica dal vivo ed eventi, birre artigianali e musica.

Raccolta delle mele

Una passeggiata tra i filari di alberi nel frutteto del parco e un cestino da riempire, raccogliendo le mele con le proprie mani. Un'esperienza diversa, a contatto con la natura per diventare agricoltori per un giorno. Il frutteto del parco dellle Groane a Ceriano Laghetto propone anche quest'anno la "raccolta fai da te", dedicato a grandi e piccini. Sugli alberi si possono trovare mele e pere che poi si porteranno direttamente a casa propria. Dopo una breve passeggiata ad attendere i visitatori ci saranno cassette e cestini per la raccolta.

Mercato internazionale

Fino a domenica 3 ottobre a Cinisello Balsamo, alle porte di Monza, è in programma il Mercato Europeo. Più di novanta banchi vendita, molti ambulanti di provenienza internazionale, con un'ampia area food d’eccellenza con cucina tipica dalle regioni italiane e da diversi paesi: Argentina, Brasile, Belgio, Germania, Grecia, Messico, Russia, Polonia, Spagna. Si potrà trovare davvero di tutto, non solo cibo quindi, ma anche prodotti come: arredamento per la casa, abbigliamento, creme e cosmetici naturali, materiale tecnico per la montagna e molto altro ancora.

I campi di zucche in Brianza

I campi di zucche in Brianza raddoppiano. Nel fine settimana apre anche il campo di Ornago e continuano le visite nell'area di Galbiate per vivere i colori e le sfumature d'autunno in un luogo incantato ai piedi del lago di Annone, in Brianza. E' aperto il Campo di Zucche all'interno del Campo dei Fiori di Galbiate, nato da un progetto di Cristina Tosi. L'area - a ingresso gratuito e su prenotazione (con green pass obbligatorio) - sarà accessibile fino al 31 ottobre. Il campo di zucche sarà aperto dalle 16 alle 18.30 dal lunedì al giovedì mentre nel weekend - venerdì, sabato e domenica - dalle 9.30 alle 12.30 e poi dalle 14 alle 18.30.