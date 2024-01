Le 5 cose da non perdere a Monza e dintorni nel weekend

Fuoco, sapori e leggende. Il weekend di Monza e Brianza celebra il legame con le tradizioni della terra. Dopo gli eventi organizzati per la ricorrenza di Sant'Antonio, gennaio in Brianza è anche il mese della Giubiana, la leggendaria strega cattiva che abitava i boschi. E tanti sono i falò organizzati in Brianza. Alcuni accompagnati dalle specialità della tradizione tra cui il risotto alla luganega. Ecco alcuni degli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per il fine settimana da venerdì 19 a domenica 21 gennaio.

Falò della Giubiana e risotto alla luganega

Il corteo per le strade del paese per rinnovare la tradizione, il falò della Giubiana, la leggendaria strega, e poi il risotto alla luganega. Una serata di tradizione e gusto quella in programma domenica 21 gennaio a Giussano, organizzata dalla Proloco. A partire dalle 18 per le strade della cittadina sfilerà il corteo che giungerà poi al parco Nicholas Green dove si darà fuoco alla Giubiana con il tradizionale falò. A seguire risotto alla luganega preparato dal gruppo Alpini Giussano. "Bimbi venite con coperchi, pentole, campanacci, ecc. per fare tanto rumore e dire addio alla Giubiana" invitano gli organizzatori.

La serata dedicata allo stinco

Una serata dedicata allo stinco, davanti al tepore del fuoco del falò di Sant'Antonio e alla condivisione. Torna a Concorezzo la manifestazione organizzata dal titolo Stinco di Santo. Appuntamento sabato 20 gennaio all'oratorio San Luigi di Concorezzo con un menù a 15 euro (10 euro bambini) con stinco, polenta, salsa ai funghi, gongonzola e caffè. Alle 21 è prevista l'accensione del falò con frittelle, the caldo e vin brulè. Obbligatoria la prenotazione.

Falò e frittelle in piazza a Omate

Frittelle, salamelle, patatine fritte e i famosi baci di Omate. Torna ad Agrate Brianza l'appuntamento con il falò di Sant'Antonio. L'evento è in programma per sabato 20 gennaio in piazza Trivulzio a partire dalle 19. In programma anche uno spettacolo di acqua e fuoco e musica dal vivo.

Salamelle e vin brulè: il falò del Masciocco

Appuntamento sabato 20 gennaio con il falò del Masciocco. A partire dalle 19 presso la Cascina Masciocco salamelle, cotechino e lenticchie, frittellone e vin brulè con stand per gustare le specialità della tradizione e l'accensione del falò per una serata organizzata dall'associzione Amici del Masciocco.

A teatro

Al teatro Binario 7 va in scena "Anime salve". Un viaggio nell'universo poetico e musicale del grande Faber: uno spettacolo in cui nuovi arrangiamenti originali, cuciti sulle canzoni del cantautore genovese, tessono una trama finissima in mirabile equilibrio tra il racconto popolare e la poesia. Un concerto spettacolo su Fabrizio De André è un grande viaggio attraverso personaggi, situazioni, storie che indagano tra le pieghe più recondite dell’umanità. Uno spettacolo scritto e pensato a capitoli e aree tematiche, che ripercorrono il pensiero e l'opera di un artista straordinario.

Al teatro Manzoni invece spazio alla comicità. Venerdì 19 gennaio va in scena "Maschio caucasico bianco" di Antonio Ornano. Il protagonista di questo irrefrenabile flusso di coscienza e? un uomo che affronta la vita con una morale approssimativa, scarsa autostima ed una notevole dose di cinismo. Ad una certa eta? capita di tirare le somme, fare bilanci e magari scoprire di aver trascorso gran parte della propria vita proiettati in avanti e frantumati in tanti pezzi, ciascuno dei quali funzionale a salvarsi le piume. Forse e? solo per guadagnarsi il desiderio di essere visto e possibilmente amato, da chi gli sta attorno e da quel pubblico che insegue disperatamente per farlo ridere, perche? come dice lui stesso, rubando la battuta di un vecchio film, in quel momento si sente speciale.