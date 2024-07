I 5 eventi da non perdere (anche gratis) nel weekend del 20 e 21 luglio a Monza e in Brianza

Bolle di sapone in piazza per uno spettacolo al confine tra sogno e realtà, una corsa a ostacoli tra le più divertenti di sempre dove mettersi alla prova, tra maschere goliardiche e sfidare i propri limiti per sostenere una buona causa e il gusto, con le tradizionali sagre. Ma anche le notti bianche tra shopping, mercatini e intrattenimento. Ecco i 5 eventi da non perdere che abbiamo selezionato per voi per il weekend da venerdì 19 a domenica 21 luglio.

Monza Power Run

Ostacoli scenografici e maschere goliardiche. Torna la corsa più insolita e divertente della Brianza. Appuntamento con la Monza Power Run sabato 20 e domenica 21 luglio. Un percorso di 6 e 12 km di corsa con ostacoli scenografici, arrampicate, salti, guadi e fango per superare i propri limiti e mettere alla prova la resistenza ma soprattutto divertirsi. La manifestazione si terrà tra Villasanta, il Parco di Monza e l'autodromo. Organizzata da un'associazione no pro-fit, "Lele Forever Onlus", nata nel 2001 per volontà dei genitori e amici, in onore di Gabriele (LELE), morto nel 1999 a causa di leucemia. Da 14 anni combiniamo con successo sport, spettacolo e solidarietà, solo apparentemente diverse tra loro. Non solo corsa ma anche solidarietà e divertimento. Due giorni sopra le righe, in cui i partecipanti potranno gustare le specialità di alcuni fra i migliori food truck in circolazione, incontrare podisti goliardicamente mascherati e fare festa fino a tarda serata con dj set e concerti dal vivo.

Bolle di sapone e non solo in piazza: lo spettacolo

Clown, giocolieri, artisti, bolle di sapone e storie. Torna a Monza l'appuntamento con Nonsoloclown, festival di teatro di strada e teatro urbano, alla sua sedicesima edizione, che animerà le piazze monzesi ogni sabato sera. Per la serata di sabato 20 luglio il programma del festival prevede uno spettacolo di bolle di sapone dove in un’atmosfera al confine tra sogno e realtà, magiche sfere luminose danzano leggere nel buio, in un crescendo di emozioni che fanno rimanere il pubblico con il fiato sospeso e poi installazioni realizzate dal maestro catalano Joan Rovira a partire da materiali di recupero come biciclette, pentole, mobili e molto altro. Ogni installazione consiste in un rompicapo o in una prova di abilità per 1 o più giocatori e permette a grandi e piccoli di mettersi alla prova e di sfidare gli amici.

La notte bianca di mezza estate in Brianza

A Bellusco arriva la Notte Bianca di mezza estate. Negozi aperti, bancarelle con il mercatino con le creazioni degli hobbisti e street food. Appuntamento sabato 20 luglio nelle piazze e nelle vie del centro di Bellusco. La manifestazione prenderà il via alle 17 e proseguirà fino a mezzanotte con intrattenimento e musica.

Sagra dello gnocco fritto

Era stata rinviata a fine giugno a causa del maltempo ma adesso la sagra dello gnocco fritto arriva in città. Appuntamento sabato 20 luglio a Brugherio, in piazza Roma. Torna, per la quinta edizione, l'appuntamento con la specialità emiliana in piazza con stand culinari che proporranno gnocco fritto e salumi e musica dal vivo.

La notte bianca a Cesano Maderno

Negozi aperti, bancarelle, street food, musica e anche Spiderman. Notte magica quella in arrivo il prossimo venerdì 19 luglio a Cesano Maderno. Torna in città l'appuntamento con la Notte Bianca dalle 19 alle 24. Bancarelle, shopping, street food e intrattenimento per trascorrere in città magiche serate d'estate. Si potranno assaporare delizie culinarie da ogni angolo del mondo con gli stand di street food presenti lungo le vie, sarà presente un mercatino degli hobbisti con creazioni uniche e originali, perfette per un regalo speciale o per arricchire la vostra collezione. I negozi saranno aperti per uno shopping serale e in piazza Esedra è in programma un intrattenimento musicale.