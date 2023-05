Cosa fare (anche gratis) a Monza e Brianza nel weekend

Un festival visionario, musica, fiori e specialità della cucina romana. Nel weekend in cui il Giro d'Italia passa dalla Brianza sono tante le proposte per il weekend. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi.

Monza Visionaria

Monza diventa visionaria. Torna nel weekend il festival di musica e arti performative che fino a domenica 28 maggio animerà il capoluogo brianzolo con concerti di musicisti di fama internazionale (tra cui il grande pianista jazz Fred Hersch e il talento emergente Yumi Ito), spettacoli, laboratori, visite visionarie e guidate, gli imperdibili Notturni al Roseto della Villa Reale.

Si inizia sabato 20 maggio (si replica domenica 21) alla Reggia di Monza con l’evento “L’importante è avere un piano”: nella bellissima Sala degli Specchi della Villa Reale un pianoforte a coda sarà messo a disposizione, dalle 10.30 alle 16.30, dei giovani talenti under 30. Alle 17 è in programma il concerto del progetto Smart Giovani Art Lab Brianza Occidentale sostenuto da Regione Lombardia, con alcuni pianisti dell’Accademia G. Marziali di Seveso, dell’Accademia del Talento della Civica Scuola di Musica e Danza di Desio e del Centro Musica Insieme di Nova Milanese. Nella mattinata di domenica 21 maggio sono previsti tre imperdibili appuntamenti tra la Cappella Espiatoria e gli spazi sacri della Reggia di Monza, che costituiscono il Fuori Festival del Parco di Monza (in programma dal 14 al 17 settembre). Per i Notturni appuntamento al prossimo weekend.

Monza in fiore

Allestimenti floreali e colori. Sabato 20 maggio per le vie del centro di Monza andrà in scena Monza in Fiore 2023. Fioristi in Piazza San Pietro Martire, mercatino in Piazza Carrobiolo e una esposizione degli Agrumi storici della Villa Reale, infiorate e truccabimbi in Piazza Grandi e via Cortelonga. "L’evento ha lo scopo di portare un messaggio di bellezza, cultura, solidarietà e sostenibilità nel cuore della città, grazie alla partecipazione di realtà come AutAcademy, Croce Rossa e Centro Maria Letizia Verga" annunciano gli organizzatori.

Maratona pianistica sotto l'Arengario

Pianocity Milano sbarca anche a Monza con una maratona di pianoforte sotto l'Arengario. Appuntamento domenica 21 maggio, in piazza Roma, sotto i portici. Dalle 15 alle 18 gli allievi dei corsi pre accademici della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani suoneranno brani al pianoforte, per un concerto nel cuore della città.

Cacio e pepe festival

A Seregno, in concomitanza con il passaggio della tappa del Giro d'Italia 2023, va scena per tutto il weekend dal 18 al 21 maggio la 18° edizione del Cacio & Pepe VS Carbonara Festival.

Quattro lunghe giornate tra gusto e divertimento con il grande format itinerante dedicato alla Cucina Romana nella centrale Piazza Risorgimento. Tra le proposte nel menu: Cacio & Pepe, Carbonara, Salsiccia e Broccoletti, Carciofo alla Giudia, Porchetta di Ariccia, Verdure cotte, Arrosticini alla brace, Patate fritte, Salsiccia e molte altre golosità.

Festa della birra a Lissone

Nel weekend da venerdì 19 a domenica 21 maggio va in scena il Lissone Beer Park, un festival dedicato alla birra. "Immensi spazi verdi, live music in set acustico con musicisti professionisti, aree bimbi vi porteranno in un'altra dimensione, lontano dal caos della vita quotidiana dove potrete vivere il piacere di conoscere e bere la migliore birra artigianale in totale relax in compagnia" annunciano gli organizzatori. Ingresso gratuito.

The Art of Fighting

Torna in città il galà dedicato al pugilato ed alla kickboxing con 7 incontri di alto livello. Nel clou, il campione d’Europa dei pesi gallo di pugilato Alessio Lorusso difenderà il titolo contro Thomas Essomba. Nella kickboxing, il campione del mondo dei pesi gallo Wako-Pro Luca Cecchetti sosterrà un match di 3 riprese senza titolo in palio. Appuntamento sabato 20 maggio all’arena di Monza.

Il villaggio medievale

Un salto indietro nei secoli fino al Medioevo. A Mariano Comense, al confine con la Brianza, nel parco dei Vivai dalle 10 alle 18 domenica 21 maggio ci sarà un accampamento medievale con tende e dimostrazioni di tiro con l'arco e scherma storica. Saranno allestite aree didattiche dedicate ai mestieri antichi e una tenda rossa dedicata ai musici medievali con esposizione di strumenti. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Storico-Culturale "Brianza Medievale", con il Patrocinio della Città di Mariano Comense. In caso di maltempo - specificano gli organizzatori - l'evento non si terrà.