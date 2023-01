Le 3 cose da fare nel weekend a Monza e dintorni

I falò, la sagra e le tradizioni. Ecco le tre proposte selezionate per voi per il weekend del 20, 21 e 22 gennaio.

Sagra della polenta e dei pizzoccheri

Un appuntamento da non perdere per gli amanti della cucina della tradizione e del gusto. Polenta con funghi, polenta con zola e ancora spezzatino di cervo o taragna. E pizzoccheri. A Legnano nel weekend da venerdì 20 a domenica 22 gennaio sbarca la sagra della polenta e dei pizzoccheri. L'appuntamento è presso la Contrada San Bernardino di Legnano in via Somalia,13. La manifestazione in una struttura coperta e riscaldata - assicurano gli organizzatori - è aperta venerdì e sabato dalle 19.00 alle 24.00 e domenica dalle 12.00 alle 15.00 e dalle 19.00 alle 24.00.

I falò in Brianza

Il fuoco che simboleggia le tradizioni e la rinascita. Anche in Brianza nel weekend è tempo di falò. Tra gli appuntamenti previsti in occasione della trascorsa ricorrenza di Sant'Antonio segnaliamo l'evento in programma a Villasanta e a Giussano (che proseguirà poi anche nel prossimo weekend). Frittelle, vin brulé, arrosticini e risotto alla luganega. A Villasanta domenica 22 gennaio c'è l'appuntamento con il falò di Sant'Antonio. L'evento è stato organizzato in oratorio, a San Fiorano, a partire dalle 17.30. Si parte con la benedizione degli animali e dalle 18 ci sarà la benedizione e l'accensione del fuoco.

Ritorna l’appuntamento con la Festa della Giubiana a Giussano. Saranno quattro i roghi che si accenderanno nel comune brianzolo in quattro differenti punti della città, affiancando alla magia del fuoco anche la tradizione culinaria a base di risotto e tortelli. Il primo appuntamento in programma è previsto per sabato 21 gennaio alle ore 20: da via De Gasperi prenderà il via il corteo che si concluderà al Parco Nicholas Green che vedrà la partecipazione delle Giubiane di Pro Loco Giussano, Paina, Robbiano e Comitato Laghetto. Il corteo si snoderà per via Alberto da Giussano, Piazza Roma e via Carroccio, per arrivare poi al Parco Nicholas Green dove verrà letta la sentenza di condanna e verrà appiccato il rogo. Alla serata parteciperanno il Corpo musicale di Paina-Brugazzo e il Gruppo Alpini che preparerà il risotto con la luganega.

Trattori e salumi a Biassono

A Biassono domenica 22 gennaio è tempo di festa del Ringraziamento. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Fiera di San Martino. A partire dalle 9.15 in Largo Pontida ci sarà il ritrovo dei trattori che poi sfileranno per le vie del paese e raggiungeranno in tarda mattinata la piazza della Chiesa dove sosteranno. Alle 11:30 è in programma la Santa Messa al termine della quale ci sarà la consueta benedizione dei mezzi agricoli.

"Dal carro degustazione di trippa e salumi" annunciano gli organizzatori.