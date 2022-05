Cosa fare a Monza nel weekend

Natura, arte e musica. Un weekend "visionario" per Monza quello alle porte. Ecco gli eventi che abbiamo selezionato per voi tra festival, concerti ed esposizioni floreali. E per chi ha voglia di vedere qualcosa di nuovo l'idea per una gita fuori porta, in un bosco incantato tra natura, fate e gnomi.

Quattro passi a quattro zampe

La 4 Passi a 4 Zampe (camminata non competitiva nel Parco di Monza aperta a tutti i cani con le loro famiglie) torna domenica 22 maggio. La camminata, lungo un percorso ombreggiato di circa 3 km, avrà inizio alle ore 15.30. Durante la passeggiata sono previste delle soste nei pressi delle fontanelle dove i volontari sistemeranno ciotole con acqua fresca per i cani più assetati. Il percorso è tranquillamente agibile per famiglie con bimbi in passeggino e per chi usa la sedia a rotelle. Il corteo sarà aperto da due portabandiera d’eccezione: Cristina, ucraina, e Liuba, russa, entrambe volontarie dell’ENPA di Monza, entrambe accomunate dall’amore per gli animali e dal desiderio di pace. Seguiranno poi le due immancabili mascotte, i pony shetland Gigio e Castagna e una rappresentanza dei cani del canile di Monza.

Aperitivo pic-nic nel Parco

Musica live e aperitivo sull'erba con vista. Domenica 22 maggio torna l'iniziativa Pic-drink, l'aperitivo sul prato dei Giardini della Villa Reale a partire dalle 18. L'ingresso è libero. Intrattenimento con musica dal vivo.

Piano city alla Reggia

Piano City, il festival milanese dedicato alla musica, approda anche quest'anno a Monza, nella cornice elegante della Reggia di Monza. Appuntamento domenica 22 maggio nel Salone delle Feste della Reggia di Monza con Tip Tap Piano. Non è necessaria la prenotazione: ingresso fino a esaurimento dei posti disponibili dalla scalinata dei Giardini alle ore 14.30 – 15.50 e 17.00.

Visite visionarie in Villa Reale

Lasciarsi conquistare dall'eleganza e dalla magia della Reggia di Monza in un'esperienza che coniuga suggestioni artistiche e musicali. Domenica 22 maggio torna l'appuntamento con le Visite Visionarie, organizzate da Musicamorfosi. Un viaggio acustico immaginario e fisicamente reale nei Giardini della Reggia di Monza. Il pubblico indossa le cuffie ed è libero di gironzolare per i luoghi magici (oggetto e soggetto della visita), esplorando con le orecchie e fantasticando con gli occhi, seguendo le parole, abbandonandosi alla musica, mescolando quello che vedono e quello che sentono, ovvero racconti “fiction” con notizie storico architettoniche mescolate con elementi di fantasia dove passato e presente si confondono.

Monza Green experience

Monza torna a essere la città dei fiori e delle piante con la Green Experience. Sabato 21 maggio il centro di Monza si riempirà di profumi, colori e installazioni floreali e per un giorno le meravigliose vie del centro storico di Monza saranno ancora più belle e nel cuore della città saranno allestiti due mercatini di fiori e piante. Dalle 10 del mattino, la bella Piazza dell’Arengario e la deliziosa Piazza San Pietro Martire, a pochi passi una dall’altra, si riempiranno di esposizioni profumate e variopinte. Il programma verrà reso noto a breve.

Mostre e cultura

Alla Reggia di Monza prosegue la mostra Y?kai. Le antiche stampe dei mostri giapponesi, organizzata da Vertigo Syndrome e curata da Paolo Linetti. Tra stampe antiche, rotoli, kimono e anche armi storiche in Villa Reale prendono forma mostruose creature tra arte, mito e leggenda. Non solo teatro al Binario 7. Il progetto "Binario Arte" giunge alla sua prima mostra “storica”: un’esposizione importante e ambiziosa, che ha visto la partecipazione anche del Museo della Permanente di Milano e di alcuni archivi d’artista che hanno concesso in prestito opere delle loro collezioni. La mostra 1962-2022. A sessanta dai Sessanta è innanzitutto un racconto: il racconto di dieci anni straordinari, che hanno visto Milano prendere il ruolo da protagonista della scena culturale internazionale.

Idea per una gita: il Giocabosco

Giocabosco, la meta perfetta per una domenica con i bambini. A Gavardo, in provincia di Brescia e a poco più di un'ora d'auto da Monza, è un magico bosco di querce popolato da fate e gnomi. Piccoli esserini che si sono rifugiati qui anni fa, scappando dall’inquinamento e dal disboscamento. Oggi gli gnomi custodiscono tutti i segreti per salvaguardare la natura. Ma non solo: al Giocabosco diventano anche un po’ più grandi, regalando il ciuccio alle fate o scoprendo i prodotti della terra per aiutare nel loro lavoro gli amici gnomi.