Le 5 cose da fare nel weekend a Monza e dintorni

Sagre, appuntamenti enogastronomici e cultura. A Monza è in arrivo un weekend dal sapore tipicamente autunnale, anche nel meteo. Ecco gli appuntamenti che abbiamo selezionato per voi per questo fine settimana.

Pizzoccheri e non solo in piazza

A Seregno nel weekend del 20-21-22 ottobre va in scena la 33° edizione di "Valtellina in Festa", per tre giornate di gusto e divertimento dedicate alla Cucina Valtellinese nella centrale Piazza Risorgimento. Bresaola e sciatt di grano saraceno, taglieri di salumi e pizzoccheri fumanti, salsiccette e formaggi, spezzatino e funghi, dolci. Queste sono solo alcune delle golosità che si potranno assaggiare in occasione della manifestazione che vuole anche far conoscere i prodotti tipici del territorio della Valtellina, il profumo dei suoi "grandi rossi" ed i sapori intriganti della sua cucina genuina. Una kermesse ricchissima, nel nome della cucina valtellinese: un viaggio fra i sapori antichi ed i gusti forti, ma allo stesso tempo delicati e semplici, di cibi in grado di soddisfare anche i palati più raffinati.

Sagra della zucca

In Brianza torna la sagra della zucca. Appuntamento a Mezzago, dal 20 al 29 ottobre. "Torniamo ad animare l'autunno con la quinta edizione di questa festa, fatta come piace a noi: tanti eventi, un mercato agricolo, attività per bambini e non, e ovviamente tanto, tantissimo buon cibo" annunciano gli organizzatori. Giunta ormai alla sua quinta edizione, la manifestazione torna ad animare l’autunno brianzolo. Dal prossimo 20 ottobre per due fine settimana, nella tradizionale cornice di Palazzo Archinti, sarà possibile immergersi nella calda ed ospitale atmosfera creata delle sapienti mani dei volontari Pro Loco che, con entusiasmo e passione, accoglieranno gli ospiti con speciali prelibatezze dai tipici sapori autunnali. "Una proposta completa, fatta di buon cibo e prodotti agricoli locali, vini e birre di qualità selezionati con attenzione, ma anche ricca di eventi, sportivi, musicali e culturali, con giochi e spettacoli per i più piccini, mercato agricolo, show cooking e tanto altro".

La Biennale a Monza

Fino al 10 dicembre a Monza è possibile visitare la Biennale delle Accademie. Appuntamento al Belvedere della Reggia di Monza. Confermato il numero di dieci accademie partecipanti, ciascuna presente con tre artisti. Parola d’ordine: inclusione e abbattimento di qualunque barriera. Con l’edizione 2023 si conferma l’indirizzo espositivo della precedente Biennale e allo stesso tempo si amplia l’orizzonte estetico con il coinvolgimento di discipline artistiche che vanno dall’artefatto tradizionale, quel è la ceramica, alla smaterializzazione del manufatto, come può essere un brano sonoro o più propriamente musicale. Un’estensione del campo di ricerca in linea con la complessa identità dell’arte contemporanea che sfugge all’univoca classificazione per generi. La ricerca sulla creatività emergente riguarda anche i diversamente abili, affinché nessuno venga escluso. Chiunque sia protagonista di un’arte degna di interesse estetico è compreso in questa Biennale.

Monza 12h Cycling Marathon

A metà ottobre le auto di Formula 1 cedono il passo agli eroi del cycling con una prova di endurance suggestiva e unica del circuito FollowYourPassion. Monza è velocità, passione e tradizione. In uno degli autodromi più iconici al mondo si accende la sfida della Ganten Monza 12H Cycling Marathon, giunta quest’anno alla sua settima edizione. L'appuntamento è per il 21 ottobre 2023 con partenza a partire dalle 10.

La mostra dui Dinosauri

Per la prima volta in Italia una straordinaria mostra didattica sul mondo dei dinosauri a grandezza naturale e tutti animatronici. Un tour itinerante per la gioia di grandi e piccoli per conoscere, ammirare, studiare queste creature del passato. Modelli Animatronic direttamente dall'Argentina, luogo dei primi ritrovamenti nel mondo. "Grazie al sapiente studio e capillari ricerche da parte di illustri paleontologi sono adesso nella vostra citta' per pochi giorni", si legge in una nota dell'organizzazione. L'evento è a Segrate, non lontano da Monza.