Le 5 cose da non perdere nel weekend a Monza e in Brianza

Monza, città del gin per un weekend, con la fiera dedicata a uno dei distillati più amati. E dello sport, con una delle corse più amate e tradizionali: la Monza-Resegone, con i suoi 100 anni di tradizione. E ancora specialità da assaporare con le sagre in programma e l'intrattenimento con le notti bianche della Brianza e gli appuntamenti on the road. Ecco la guida agli eventi del weekend che abbiamo preparato per voi con le iniziative in programma nel fine settimana da venerdì 21 a domenica 23 giugno.

Fiera del Gin

Un weekend dedicato al gin. A Monza arriva la fiera per celebrare il distillato con tre giornate per gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia. L'appuntamento è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno all'U-Power Stadium di Monza. Durante la manifestazione si potranno degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori con etichette provenienti da tutta Europa e stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l’altra nell'area food e divertirsi con live band, musica e show.

Le sagre a Monza

Doppio appuntamento con il gusto a Monza nel weekend. Si rinnova anche questo fine settimana l'appuntamento con la sagra del pesce, nell'area di via Rosmini, mentre nel parco le specialità della cucina brianzola sfideranno le bontà della Valtellina in occasione della manifestazione Valtellina Vs Brianza presso Cascina Costa Alta, nel parco di Monza. Dunque, pizzoccheri o luganega?

Notte bianca a Brugherio

Musica, mercatini, djset e il gran finale con lo spettacolo laser ed effetti luminosi. A Brugherio torna la notte bianca. Appuntamento sabato 22 giugno 2024 a partire dalle ore 17: ogni via e piazza del centro – per l’occasione chiuse al traffico – ospiterà un punto musicale a tema e sarà costellata da mercatini, DJ set, concerti e spettacoli animazioni, pensati per rendere la nottata poliedrica e ricca di eventi di ogni tipo, per tutte le età e per tutti i gusti. In particolare, in piazza Roma a partire dalle ore 21 concerto live di "Freakout" con musica live anni 80' e 90'. A seguire, alle 23.30, spettacolo finale con laser ed effetti luminosi.

I 100 anni della Monza-Resegone

La Monza Resegone, una delle competizioni podistiche più antiche e prestigiose d'Italia, si appresta a celebrare il centenario della nascita (avvenuta nel 1924) con la 62ª edizione che si correrà sabato 22 giugno. Il percorso resta invariato con partenza dall'Arengario di Monza e arrivo al Rifugio Capanna Alpinisti Monzesi sul monte Resegone.

Arcore street festival

Artisti di strada, danza, musica, esibizioni, giocoleria, street food e negozi aperti. Ritorna l'Arcore Street Festival. L'evento, giunto alla 19esima edizione, trasforma le strade di Arcore in un palcoscenico diffuso con musica, teatro, artisti di strada, giocoleria, danza, magia, e tanto tanto altro, in un'unica giornata di arte e divertimento. Oltre ai normali bar e ristoranti dell’area saranno predisposti stand e punti ristoro con tanti negozi del centro che resteranno aperti. Qui il programma completo.